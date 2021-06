L’Algérie, au top 10 des destinations les plus recherchées de France

La reprise des vols au début de ce mois de juin a propulsé l’Algérie dans le top 10 des destinations les plus recherchées en France.

En effet, lors d’un entretien accordé à nos confrères de « Visa Algérie » Fabrice Dariot, fondateur et président de la Bourse des Vols, a constaté une « montée en puissance » de la destination algérienne. L’expert touristique déclare avoir constaté sur ses moteurs de recherche tarifaire, » sur les 10 derniers jours que le trajet Paris – Alger est la 3e route la plus recherchée des 10.000 routes suivie. »

Dariot a également expliqué que les réservations et les ventes ont redémarré début mai. Cette reprise s’inscrit dans un climat de tension due à la politique de remboursement des billets non utilisés à cause de la fermeture des frontières causées par la pandémie de le covid.

D’après le fondateur de la Bourse des vols, « Il y a deux, les vols directs et point à point et les vols avec escales. » Les compagnies aériennes les plus demandées sont, (après la disparition de la compagnie Aigle Azur), Air France et Air Algérie qui se partagent le marché des vols directs.

Suite à une question du journaliste qui a interrogé Fabrice Dariot sur une possible reprise de voyages réguliers entre la France et l’Algérie pour la saison estivale, l’expert en tourisme a assuré que « la demande de cette saison est historiquement forte entre Paris et Alger, mais aussi des villes de province comme Marseille, Toulouse, Oran ou Bejaïa ».

En ce qui concerne le remboursement des billets non utilisé, ce dernier à déploré l’ingérence de la compagnie aérienne nationale qui « ne rembourse toujours pas les billets aux agences de voyages, sauf en cas de menace de poursuite judiciaire motivée par une lettre d’avocat. C’est fort regrettable, car Air Algérie est, historiquement, une compagnie aérienne favorable aux agences de voyages. » Ajoutant qu’à sa connaissance Air Algérie « est-elle la seule compagnie qui n’a toujours pas dédommagé ses clients ».