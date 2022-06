L’Algérie dans le top du classement culinaire tasteatlas

La culture culinaire d’un pays représente une grande partie de son patrimoine. Cela met en avant ses traditions mais c’est aussi un moyen de faire découvrir au monde un autre aspect de la culture dudit pays.

Depuis toujours les individus font très attention aux plats et à la nourriture qu’ils peuvent découvrir lorsqu’ils voyages. Connaître de nouvelles saveurs à toujours intéressé, et les pays aime faire valoir leur cuisine et la richesse qu’elle peut transmettre.

Dans ce contexte, l’Algérie est depuis longtemps considérée comme l’un des pays dans lequel la nourriture est la plus diversifiée et qualitative gustativement. À travers ses différentes régions elle présente des plats très divers de par leurs aspects leur saveur mais aussi leurs origines.

TasteAtlas, un guide de voyage expérientiel sur la cuisine traditionnelle qui rassemble des recettes, des critiques gastronomiques et des articles de recherche À partager un classement mondial de la cuisine et l’Algérie se démarque.

En effet, l’Algérie se classe en première position parmi tous les pays arabes mais aussi maghrébins et devance la Syrie ou même le Maroc pourtant très réputés dans ce secteur.

La première place a été octroyée à l’ Italie et pour cause la popularité de ses plats très apprécié de tous elle est suivi par l’Espagne et la Grèce des pays qui attirent les touristes venant souvent pour découvrir les traditions culinaires de ces pays.

Sur les 50 pays présentés dans ce classement des meilleures cuisines , l’Algérie se place donc à la 26ème position à travers le monde.

Le guide culinaire présente les spécialités algériennes

Le guide culinaire, après avoir présenté le classement a mis en avant plusieurs plats algériens grâce à une carte diffusée sur leur site Internet où sont présentées les différentes spécialités avec quelques descriptions.

On peut y apercevoir une liste de spécialités algériennes très populaires comme la Rechta, la Chorba, la Chakhchoukha ou l’incontournable couscous. TasteAtlas a complété cela avec une carte ça va faire ensemble plusieurs Trois endroits notamment des restaurants ou c’est plats sont éventuellement disponible afin d’ inciter à la découverte.

Cette mise en avant de la gastronomie algérienne met en lumière la richesse culinaire que propose le pays, un réel hommage a à la culture algérienne.