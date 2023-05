L’Algérie dans le top 5 mondial des producteurs de pastèque et leader arabe et africain

Très prisé en période estival, la pastèque est parmi les fruits préférentiels des Algériens en cette période. Ainsi, répondant à la demande croissante, l’Algérie enregistre une importante production cette année.

En effet, avec un chiffre de production de 2.20 millions de tonnes de pastèques, l’Algérie est à la tête des producteurs arabe de ce fruit, selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, FAO.





Cette importante production de la pastèque a propulsé l’Algérie au 5e rang des producteurs mondiaux de la pastèque derrière la Chine, la Turquie, l’Inde et le Brésil. En ce sens, la Chine, plus grand producteur mondial de la pastèque, a enregistré un chiffre de 58.96 millions de tonnes de pastèque cette année.

La Turquie, quant à elle, est second de la production mondiale avec ses 3.87 millions de tonnes. L’Inde et le Brésil sont 3e et 4e du classement FAO avec 2.49 et 2.27 millions de tonnes respectivement. L’Algérie clôt le podium mondial avec ses 2.20 millions de tonnes en 2023.

Production pastèque en Algérie : combien de kilos produit-on par personne ?

Dans une étude qui date de 2021, l’Algérie a produit 2.095 millions de tonnes de pastèques. Un chiffre qui a augmenté en 2023 avec les 2.20 millions de tonnes, selon le rapport de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.

En se basant sur les données de 2021, la production algérienne de pastèque par personne est de 49.259 kilos. Un chiffre important, mais qui ne reflète pas la consommation moyenne des Algériens, car cette quantité n’est pas exclusivement dédiée au marché national.

En 2021, une cargaison de 23 tonnes de pastèques algériennes de la wilaya d’El-Oued a été exportée en France. Consacrant 60 400 hectares à la production de ce fruit, l’Algérie affiche un rendement de 34 697,8 de kilogrammes par hectare.