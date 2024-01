L’Algérie dans le Top 5 des destinations de l’aéroport de Marseille en 2023

Selon les données du site spécialisé Air et Cosmos, l’Algérie a maintenu une place de choix parmi les destinations les plus prisées à l’aéroport de Marseille Provence en 2023.

Sur les onze millions de passagers ayant fréquenté cet aéroport, pas moins de 823 642 voyageurs ont opté pour des lignes vers l’Algérie, rapporte la même source.

Malgré cette performance notable, l’Espagne se hisse en tête du classement des destinations les plus empruntées au départ de Marseille, suivie de près par l’Algérie. Le Maroc (803 664 passagers), la Grande-Bretagne (748 661 passagers) et l’Italie (583 684 passagers) complètent ce Top 5. Sur cette route aérienne, des compagnies telles qu’Air Algérie, Air France, Vueling et Volotea se disputent la faveur des voyageurs.

Promotions exceptionnelles sur les Vols Alger – New York avec Air France

Pour la diaspora algérienne aux États-Unis, trouver des vols directs vers l’Algérie peut s’avérer complexe. Néanmoins, des options de voyage avec escales sont proposées par diverses compagnies aériennes, dont Air France. Actuellement, la compagnie française offre des tarifs exceptionnels, notamment sur ses vols au départ d’Alger à destination de New York.

Les billets d’avion sont actuellement en promotion, et pour évaluer ces tarifs, une simulation a été effectuée sur le site de réservation d’Air France. Pour le mois de janvier, les vols de New York vers Alger sont proposés à partir de 349 euros en aller simple. Cette offre s’applique aux vols programmés pour le 20 et 27 janvier 2024. De plus, d’autres billets sont disponibles à 351 euros pour la seconde moitié du mois de janvier.

Pour ceux voyageant de l’aéroport d’Alger vers les États-Unis, Air France affiche des billets retour à partir de 350 euros pour ce mois de janvier 2024. Ainsi, le coût total d’un voyage aller-retour reste en dessous de la barre des 750 euros. La compagnie précise sur son site que ces tarifs incluent un bagage en cabine et un accessoire de 12 kg au total, avec la possibilité de remboursement moyennant des frais.**