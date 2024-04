L’Algérie dans le Top 3 des plus grands producteurs africains de pétrole (OPEP)

La liste des plus grands producteurs africains de pétrole de l’OPEP a connu des variations dans la moyenne de production des pays du continent noir au cours du premier trimestre de cette année, alors que certains d’entre eux ont appliqué des réductions volontaires, tout en s’engageant à la politique de réduction de la production suivie par l’alliance OPEP+.

Selon les données de la plateforme énergétique, la production moyenne de pétrole brut de la Libye, de l’Algérie et du Congo a diminué au cours du premier trimestre de 2024, sur une base annuelle.

En revanche, la production moyenne du Nigeria a augmenté au cours du premier trimestre de l’année en cours pour atteindre 1,423 million de barils par jour, contre 1,345 million de barils par jour à la même période de l’année précédente, maintenant ainsi sa position en tête de la liste des plus grands producteurs africains de pétrole au sein de l’OPEP. En janvier dernier, la production pétrolière du Nigeria a atteint 1,434 million de barils par jour, comparée à 1,308 million le mois correspondant de 2023, selon le rapport mensuel de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole. La production pétrolière nigériane a augmenté sur une base annuelle et mensuelle en février pour atteindre 1,437 million de barils par jour, soit le niveau le plus élevé du pays au cours du premier trimestre de 2024, contre 1,371 million au même mois de 2023.

Pour la Libye, la production moyenne de pétrole a chuté à 1,117 million de barils par jour entre janvier et mars, contre 1,156 million au même trimestre de 2023, la plaçant en deuxième position dans la liste des plus grands producteurs africains de pétrole de l’OPEP.

L’Algérie 3ème sur la liste des plus grands producteurs africains de pétrole de l’OPEP

Quant à l’Algérie, elle s’est classée troisième sur la liste des plus grands producteurs africains de pétrole de l’OPEP au cours du premier trimestre de 2024, avec une baisse de sa production moyenne à 0,910 million de barils par jour, contre 1,015 million au trimestre correspondant de l’année précédente.

Le mois de janvier 2023 a enregistré le taux de production de pétrole le plus élevé de l’Algérie sur la période observée, à 0,912 million de barils par jour, contre 1,016 million par jour au trimestre correspondant de 2023. La production pétrolière du pays a diminué sur une base annuelle et mensuelle en février dernier pour atteindre 0,908 million de barils par jour, contre 1,017 million en février 2023, selon ce qui a été observé par l’unité de recherche énergétique.

Sur une base mensuelle, la production de pétrole algérienne a légèrement augmenté en mars pour atteindre 0,909 million de barils par jour, mais elle reste en baisse par rapport au même mois de l’année précédente, où elle était de 1,012 million de barils par jour. Il convient de noter que depuis janvier 2024, l’Algérie applique une réduction volontaire supplémentaire de 51 000 barils par jour jusqu’à la fin de juin prochain, en plus d’une réduction volontaire de 48 000 barils par jour annoncée depuis avril 2023, et qui devrait se poursuivre jusqu’à la fin de 2024.