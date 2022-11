L’Algérie dans le top 3 des pays producteurs de pétrole en Afrique

L’Algérie s’est classée troisième en Afrique en termes de pays producteurs de pétrole au cours du mois de novembre en cours.

En effet, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a déclaré dans son rapport mensuel que la production pétrolière de l’Algérie au cours du mois en cours s’élevait à un million et 60 mille barils, pour arriver à la troisième place en Afrique.

La Libye est en tête de liste des pays africains, produisant un million et 163 mille barils par jour, suivie de l’Angola avec un million et 67 mille barils par jour, tandis que le Nigeria est passé à la quatrième place avec un million et 24 mille barils par jour.

En octobre dernier, l’Algérie occupait la première place dans le monde arabe en termes de nouvelles découvertes de pétrole et de gaz au cours des huit premiers mois de l’année 2022 en cours.

Découvertes de pétrole et de gaz dans le monde Arabe : l’Algérie prend la tête du classement en 2022

En effet, l’Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (OPAEP) a classé l’Algérie première dans le monde arabe pour ce qui est de nouvelles découvertes de pétrole et de gaz au cours des huit premiers mois de l’année en cours. L’organisation a précisé dans un rapport contenu dans son rapport mensuel que l’Algérie a enregistré, depuis le début de cette année jusqu’à la fin du mois d’août dernier, sept nouvelles découvertes, dont quatre découvertes de pétrole et trois découvertes de gaz.

Les Emirats prennent la seconde place de ce classement, en enregistrant cinq nouvelles découvertes entre janvier et août 2022 (3 découvertes pour le pétrole, 2 pour le gaz), l’Arabie saoudite avec cinq découvertes de gaz, puis l’Égypte avec deux découvertes (une pour le pétrole et une pour le gaz), ainsi que la Syrie avec une découverte de gaz. Ainsi, les pays de l’OPAEP ont réalisé au cours des huit premiers mois de 2022 un total de 21 découvertes de pétrole et de gaz.

Au cours du deuxième trimestre de cette année, les États membres de l’OPAEP ont enregistré huit nouvelles découvertes, dont quatre en Algérie et quatre aux Émirats arabes unis.