L’Algérie dans le top 3 des pays les plus heureux d’Afrique en 2025

Le Rapport mondial sur le bonheur 2025, publié par le Réseau des solutions pour le développement durable des Nations unies, vient de révéler son nouveau classement. L’Algérie s’y distingue en occupant la troisième place en Afrique et la 87ᵉ position mondiale. Ce résultat confirme une progression notable par rapport à d’autres pays du continent et met en lumière des avancées sociales et sanitaires qui améliorent le bien-être des Algériens.

L’île Maurice et la Libye en tête

En Afrique, l’île Maurice conserve la première place, suivie par la Libye en deuxième position. L’Algérie complète le podium grâce à des indicateurs positifs, notamment dans le domaine de la santé et du soutien social. Ce classement souligne une dynamique encourageante, malgré les difficultés économiques qui continuent d’affecter le quotidien de nombreux citoyens.

Le rapport s’appuie sur plusieurs critères universels pour évaluer le niveau de bonheur des populations. Parmi eux figurent le revenu individuel, la qualité des soins de santé, le soutien communautaire, les libertés personnelles, la confiance envers les institutions et l’absence de corruption. Ces indicateurs permettent de comparer les pays sur des bases objectives et de mesurer les progrès accomplis.

Les points forts de l’Algérie

L’Algérie a particulièrement bien performé dans deux domaines : le soutien social et les services de santé. La solidarité au sein de la société, souvent exprimée à travers des réseaux familiaux et communautaires forts, contribue à renforcer le sentiment de sécurité et de satisfaction des citoyens. Par ailleurs, l’amélioration des services de santé et l’augmentation de l’espérance de vie en bonne santé ont joué un rôle majeur dans ce classement. Ces avancées viennent compenser, en partie, les difficultés économiques persistantes et les inégalités sociales.

Il est important de noter que ces résultats positifs interviennent dans un contexte où l’Algérie doit encore relever plusieurs défis. La dépendance aux hydrocarbures, le chômage des jeunes et la nécessité de diversifier l’économie restent des enjeux majeurs. Néanmoins, le fait que les Algériens expriment un niveau de satisfaction relativement élevé malgré ces difficultés traduit une résilience sociale notable.

Un signal encourageant pour l’avenir

Ce classement constitue un signal encourageant pour l’Algérie. Il met en valeur les efforts réalisés dans le domaine social et sanitaire et confirme l’importance de poursuivre les réformes visant à améliorer la qualité de vie. Pour les autorités, ce résultat peut aussi servir de base pour renforcer la confiance des citoyens envers les institutions et développer davantage les politiques de bien-être.

En se classant parmi les trois pays les plus heureux d’Afrique, l’Algérie montre que la qualité de vie ne dépend pas uniquement des performances économiques, mais aussi de la cohésion sociale et de la santé publique.