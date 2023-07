L’Algérie dans le TOP 3 arabe des pays producteurs de gaz en 2022

ÉNERGIE – D’après les données de l’établissement londonien, Energy Institute, l’Algérie fait partie des 10 plus importants producteurs de gaz naturel dans le monde arabe, en 2022. Une statistique qui confirme le rôle de l’Algérie en tant qu’acteur majeur du marché mondial de l’énergie.

La liste des dix plus gros producteurs de gaz naturel dans le monde arabe en 2022 montre que les deux pays du Moyen-Orient, le Qatar et l’Arabie Saoudite occupent la tête du classement. L’Algérie, numéro un au Maghreb, arrive à la 3e place.

Pour tirer profit d’une demande mondiale de plus en plus grandissante, l’Algérie cherche à réaliser davantage de découvertes de gaz, à augmenter sa production et ses exportations, surtout que le gaz naturel est moins polluant que le pétrole et le charbon. De plus, il représente un élément de transition vers l’énergie propre.

📊 À LIRE AUSSI : L’Algérie dans le top 3 africain des pays producteurs de pétrole

Dans cet article, nous passerons donc en revue, sur la base des statistiques de l’Energy Institute et d’un travail de synthèse du site spécialisé attaqa.net, le top 10 arabe des pays producteurs de gaz en 2022, avec un focus spécial sur l’Algérie.

Les recettes des exportations de gaz de l’Algérie vers l’Europe explosent

Malgré la baisse de sa production sur une base annuelle, l’Algérie est arrivée à la 3e place dans la liste des 10 principaux pays arabes producteurs de gaz naturel au cours de l’année écoulée (2022). Ainsi, d’après les données de l’Energy Institute, la production algérienne de gaz a diminué, en 2022, de 2,9 % pour atteindre 98,2 mds de m3, contre 101,1 mds de m3 en 2021.

En outre, depuis le conflit en Ukraine, l’Algérie représente le principal fournisseur de plusieurs pays de l’Union européenne qui recherchent une alternative au gaz russe, à l’instar de l’Italie et de l’Espagne. Cela a permis à notre pays d’enregistrer une augmentation annuelle record de ses revenus provenant des exportations de gaz naturel vers l’Europe (+82 % en 2022).

Les données de l’Agence internationale de l’énergie montrent que la valeur des exportations de gaz de l’Algérie vers les pays de l’Union européenne a augmenté au cours de l’année écoulée pour atteindre 20 milliards de dollars, contre 11 milliards de dollars en 2021.

📊 À LIRE AUSSI : L’Algérie sur le podium mondial du prix du gaz naturel



De plus, l’Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (OPAEP) indique qu’en 2022, le marché européen a capté la totalité des exportations algériennes de gaz naturel liquéfié. En matière de volume, cependant, les exportations de GNL de l’Algérie ont baissé à 10,2 millions de tonnes (13,87 mds m3) en 2022, contre 11,48 millions de tonnes (15,61 mds m3) en 2021.

Liste des 10 principaux pays arabes producteurs de gaz naturel

Voici donc le tableau complet des dix principaux producteurs de gaz naturel dans le monde arabe, en 2022 et en 2021 (en milliards de mètres cubes).