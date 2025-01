L’Algérie dans le TOP 3 africain : le classement des flottes militaires aériennes en 2025

En 2025, l’Algérie confirme sa position de leader sur le continent en se classant au 2ᵉ rang africain et au 9ᵉ mondial en termes de flotte d’hélicoptères d’attaque, selon les données de Global Firepower.

Avec 74 hélicoptères d’attaque, l’Algérie se distingue comme l’une des puissances militaires les plus équipées d’Afrique, derrière l’Égypte, qui domine le classement avec 100 appareils. Ce positionnement reflète non seulement les investissements du pays dans sa défense, mais aussi sa capacité à répondre aux pénitentiels enjeux sécuritaires régionaux.

Les hélicoptères d’attaque : un atout stratégique pour l’Algérie

Les hélicoptères d’attaque ne sont plus des symboles de prestige militaire. Ils sont devenus des outils essentiels pour faire face aux menaces asymétriques qui caractérisent le continent africain.

Ces appareils sont capables de frapper avec précision et rapidité. De plus, leur mobilité permet de surmonter les obstacles géographiques, comme les déserts immenses, les forêts denses ou les infrastructures routières défaillantes. En plus de leurs missions de combat, ces hélicoptères interviennent dans des opérations de secours, de sauvetage et de soutien aux missions de maintien de la paix de l’ONU.

Forces militaires : le TOP 5 africain des flottes d’hélicoptères d’attaque en 2025

Selon le classement établi par Global Firepower, voici les cinq pays africains disposant des plus grandes flottes d’hélicoptères d’attaque en 2025 :

Égypte : leader africain, avec 100 hélicoptères d’attaque, elle se distingue au 7ᵉ rang mondial ; Algérie : 74 appareils placent ce pays à la 2ᵉ position en Afrique et au 9ᵉ rang mondial ; Soudan : 20 hélicoptères d’attaque propulsent le Soudan à la 35ᵉ place mondiale ; Angola : avec 15 hélicoptères, l’Angola se classe 37ᵉ à l’échelle mondiale ; Nigeria : complétant le top 5 africain, le Nigeria occupe la 39ᵉ place mondiale avec 15 hélicoptères d’attaque ;

En effet, avec 74 hélicoptères d’attaque, l’Algérie confirme son statut de puissance militaire majeure en Afrique. Cette flotte, composée de modèles performants comme le Mi-28 Havoc et le Ka-52 Alligator, témoigne des efforts du pays pour moderniser ses forces armées. Ces appareils, capables de mener des missions de soutien aérien rapproché et de lutte antichar, renforcent la capacité de l’Algérie à protéger ses frontières et à répondre aux menaces régionales.

En somme, la modernisation des forces armées et la diversification des équipements sont parmi les priorités pour l’Algérie. Les hélicoptères d’attaque, par leur polyvalence et leur efficacité, sont un véritable pilier de cette stratégie.

