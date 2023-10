L’Algérie dans le TOP 20 mondial en ressources naturelles (Classement Insider Monkey)

D’après le dernier classement publié début octobre 2023 par le site spécialisé «Insider Monkey», l’Algérie s’illustre en se hissant parmi les 20 pays les mieux pourvus en ressources naturelles à l’échelle mondiale. Une position de prestige que le pays doit en grande partie à ses richesses en pétrole, gaz, mines de fer, acier, phosphate, zinc, plomb, et métaux précieux, entre autres. L’Algérie trouve sa place à la 13ème position dans ce palmarès impressionnant, marquant ainsi son rôle central sur la scène économique et énergétique, tant régionale qu’internationale.

Le chiffre qui retient particulièrement l’attention est celui de la rente totale des ressources naturelles, qui s’élève à 22,6 % du produit intérieur brut (PIB) de l’Algérie depuis 2021. Cette donnée cruciale souligne l’importance majeure de ces ressources pour l’économie nationale. L’Algérie bénéficie d’une position avantageuse, et c’est précisément cette opportunité qu’elle exploite grâce à de nouvelles politiques de développement et d’investissement.

Ces politiques sont principalement axées sur l’exploitation de nouvelles ressources, ainsi que sur la diversification de l’économie du pays. Les premiers résultats et avancées de cette nouvelle politique économique témoignent de l’importance de ces initiatives. En substance, cette démarche se concentre sur le développement des secteurs stratégiques, avec une attention particulière portée à l’industrie et à l’exploitation minière.

Un des piliers essentiels pour ces programmes de développement réside dans le taux de la rente des ressources naturelles, qui devient un argument fondamental. Pour mieux comprendre, la rente des ressources naturelles englobe les avantages économiques découlant de l’extraction et de la production de ressources telles que le pétrole, le gaz naturel, le charbon, les minéraux et les forêts, notamment. Elle correspond à la différence entre les revenus totaux générés par ces ressources et les coûts de production supportés par l’État.

Cette donnée cruciale permet de déterminer les actions à entreprendre pour activer ces leviers stratégiques, tout en les alignant sur les objectifs nationaux. En somme, l’Algérie entre dans une nouvelle ère économique où son potentiel se mesure à l’évaluation de ses ressources naturelles, mais surtout à la qualité des moyens mis en place pour les exploiter.

Ambitions et Réformes : l’Algérie se tourne vers l’avenir

Le rapport d’«Insider Monkey» met en lumière les prévisions audacieuses qui émergent des récentes actions de réformes entreprises par l’Algérie. L’une des ambitions majeures est de produire 12 millions de tonnes d’acier dans la mine de Ghara Djebilet d’ici 2025, une entreprise qui nécessitera la fourniture de 20 millions de tonnes de minerai de fer, comprenant 4 millions de tonnes de concentré de fer, ainsi que 6 millions de tonnes de pellets.

Pour le long terme, le programme à l’horizon 2040 vise encore plus haut, avec l’objectif ambitieux de produire plus de 40 millions de tonnes de minerai de fer. Ce plan visionnaire prend une nouvelle dimension grâce à la mise en place du projet ferroviaire en partenariat avec le complexe chinois. Cette collaboration prometteuse ouvre des perspectives inédites pour l’Algérie, qui se positionne comme un acteur majeur dans l’industrie du minerai de fer.

Ces feuilles de route ambitieuses reposent sur des indicateurs de production fiables, dont la clé réside dans les volumes des réserves. À titre d’exemple, le rapport cite la mine de zinc et de plomb de Tala Hamza, située dans la région d’Oued Amizour (wilaya de Béjaïa), avec des réserves estimées à environ 34 millions de tonnes. Cette mine génère une impressionnante production annuelle de 169 000 tonnes de concentré de zinc et 30 000 tonnes de plomb.

De manière tout aussi impressionnante, la mine de Ghara Djebilet détient des réserves de minerai de fer considérables, estimées à 3 milliards de tonnes, dont 1,75 milliards de tonnes sont exploitables. Ces réserves constituent la clé de voûte de l’avenir économique de l’Algérie, qui se prépare à un avenir prometteur en exploitant pleinement ses ressources naturelles, tout en diversifiant son économie pour une croissance durable.