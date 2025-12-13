L’Algérie dans le Top 20 mondial des destinations incontournables pour 2026, selon la BBC

Le secteur touristique algérien franchit une étape spectaculaire en étant sélectionné par les journalistes de la BBC dans le prestigieux classement des « 20 meilleurs endroits à visiter en 2026 ». Longtemps considérée comme la « beauté endormie » du tourisme africain, l’Algérie est désormais reconnue pour la richesse de son patrimoine et l’ambition de ses réformes, signalant son réveil sur la scène internationale.

Selon l’analyse de la BBC, l’Algérie regorge d’atouts qui ont été maintenus à distance des voyageurs internationaux, notamment ses imposantes ruines romaines, ses paysages désertiques surréalistes dominés par les dunes mouvantes, et ses villes historiques qui présentent un mélange captivant de styles architecturaux. La plupart des visiteurs commencent leur exploration par Alger, la capitale côtière, un ancien avant-poste phénicien imprégné des influences de ses occupants successifs.

Un autre point fort est la ville de Constantine, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, qui préserve les vestiges de trois millénaires d’histoire. L’Algérie offre également les vastes et remarquablement préservées ruines romaines de Timgad et de Djémila, qui ont le grand avantage de ne pas souffrir de la surfréquentation touristique. Au-delà, les sables du Sahara s’étendent sur des centaines de kilomètres, avec la ville-oasis de Djanet servant de plateforme centrale pour les explorations désertiques.

Mesures stratégiques pour l’objectif de 12 millions de visiteurs

Cette reconnaissance de la BBC intervient alors que le pays intensifie ses efforts pour atteindre l’objectif de 12 millions de visiteurs internationaux par an d’ici 2030. Pour y parvenir, plusieurs mesures stratégiques ont été mises en œuvre pour lever les barrières qui rendaient les voyages en Algérie notoirement difficiles.

Récemment, l’Algérie a introduit une politique de visa à l’arrivée destinée aux voyageurs participant à des circuits organisés, un changement majeur qui simplifie l’accès au territoire. De plus, le transport aérien interne est en pleine expansion avec le lancement, en août 2025, de Domestic Airlines, une nouvelle filiale d’Air Algérie. Le gouvernement a également affirmé son engagement à renforcer la protection et la conservation du patrimoine culturel.

Des efforts notables sont déployés pour former et soutenir les 460 000 artisans du pays, valorisant ainsi l’artisanat national. Grâce à ces évolutions, ainsi qu’au lancement de nouveaux circuits par des opérateurs majeurs pour 2026, l’Algérie devient plus facile à visiter. Elle se positionne ainsi aux côtés d’autres destinations de choix sélectionnées par les journalistes de la BBC, confirmant son statut de destination majeure pour l’année à venir.

Le « plus vaste pays d’Afrique » célèbre son réveil touristique

Alger – L’Algérie continue de gagner en visibilité sur la scène touristique mondiale. Après avoir été saluée par l’américain Condé Nast, c’est au tour de la BBC, la plus grande société de diffusion du monde, de placer l’Algérie dans son guide des 20 meilleures destinations de voyage pour l’année 2026. L’inclusion du « plus vaste pays d’Afrique » dans ce classement, rapporté le 12 décembre par Houari Ayadi, met en exergue l’extraordinaire potentiel de la nation, qualifiée poétiquement de « belle au bois dormant qui se réveille ».

Les journalistes de la BBC ont été séduits par les atouts multiples de l’Algérie, notamment ses paysages d’une grande diversité et préservés de l’afflux de visiteurs de masse. Le désert, décrit comme « surnaturel » avec ses « dunes ondoyantes qui s’étendent sur des centaines de kilomètres, » attire un nombre croissant de voyageurs. La publication britannique insiste sur la qualité de conservation des vestiges antiques : « Si Rome est éternelle, l’Algérie possède des ruines antiques sans les foules », souligne la BBC.

Ce patrimoine comprend non seulement la capitale, Alger, et ses villes historiques du Nord, qui arborent un mélange de « styles architecturaux fascinants », mais aussi des sites majeurs. Parmi eux, Constantine, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, est mise en avant pour sa préservation des témoignages de trois millénaires d’occupation. L’article mentionne également les vastes et remarquablement bien conservées ruines romaines de Timgad et de Djémila, qui offrent une expérience immersive unique, car elles sont « dépourvues de foule ». Le désert n’est pas en reste, avec la ville-oasis de Djanet, habitée depuis plus de 500 ans, qui symbolise la richesse culturelle du Sud.

Un réveil axé sur la durabilité et l’accessibilité

L’article de la BBC ne se contente pas de louer les paysages ; il met également en évidence la volonté des autorités algériennes de faciliter l’accès à ce trésor national, reconnaissant que les atouts touristiques ont longtemps été « tenus à distance par le système de visas notoirement complexe du pays. » Ce « réveil » a un objectif clair : accueillir 12 millions de visiteurs internationaux d’ici 2030.

Pour atteindre cette cible, des mesures politiques concrètes ont été établies, orientées vers la promotion touristique, les investissements et la modernisation des infrastructures. Parmi les avancées récentes, on note l’introduction d’une politique de visa à l’arrivée pour les voyageurs en circuits organisés, le lancement, prévu en août 2025, de Domestic Airlines, une nouvelle filiale d’Air Algérie, et un engagement gouvernemental fort pour la protection du patrimoine culturel. Cet engagement inclut notamment la formation et le soutien des 460 000 artisans d’art du pays.

Il est crucial de souligner que la BBC a élaboré ce guide des meilleurs endroits où voyager en 2026 en privilégiant des destinations qui utilisent le tourisme pour « soutenir les communautés locales, protéger l’environnement et préserver leur patrimoine culturel unique. » En consultation avec son personnel, des journalistes de confiance et des experts mondiaux du voyage durable, le média britannique a cherché à identifier des lieux où la présence des visiteurs peut avoir un « impact positif. » L’inclusion de l’Algérie dans cette sélection confirme donc son positionnement en faveur d’un tourisme à la fois enrichissant pour le visiteur et bénéfique pour le pays.