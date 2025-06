L’Algérie dans l’assiette : quand Mcfly et Carlito dégustent les trésors de la cuisine algérienne

Dans leur dernière vidéo YouTube, les célèbres vidéastes Mcfly et Carlito ont consacré un épisode entier à la gastronomie algérienne, dans le cadre de leur nouveau concept intitulé « La battle des pays ». L’objectif : découvrir, déguster et célébrer les spécialités culinaires d’un pays à travers une compétition conviviale et pleine d’humour.

Pour cette première battle, c’est l’Algérie qui est mise à l’honneur. Loin des clichés et avec une vraie volonté de respect culturel, Mcfly et Carlito ont invité des passionnés et connaisseurs de la cuisine algérienne pour leur faire découvrir les plats les plus emblématiques du pays. De l’entrée au dessert, c’est un véritable voyage sensoriel qui s’est déroulé sous les yeux de plusieurs millions d’abonnés.

Battle culinaire : la cuisine algérienne fait sensation chez Mcfly et Carlito

Parmi les mets dégustés, les incontournables étaient au rendez-vous : le couscous, plat roi des tables maghrébines, a été présenté dans sa version algérienne, généreuse, parfumée et accompagnée de légumes fondants. Le mhajeb, crêpe de semoule farcie à la sauce tomate et aux oignons, a également séduit les papilles par sa simplicité et son goût authentique. La chakhchoukha, plat originaire des régions de l’Est algérien, a quant à elle été saluée pour la richesse de ses saveurs et la finesse de sa préparation.

Côté sucré, le célèbre makroudh, pâtisserie à base de semoule et de pâte de dattes, a clôturé la dégustation avec douceur, laissant une impression durable sur les invités.

La chakhchoukha met tout le monde d’accord

Au-delà des plats, c’est toute une culture culinaire qui a été valorisée. Le savoir-faire des cuisiniers, les ingrédients emblématiques (huile d’olive, épices comme le ras-el-hanout, la semoule) et les traditions familiales ont été mis en avant avec authenticité. L’ambiance de la vidéo, mêlant rires, découverte et curiosité, a permis de casser certaines idées reçues sur la cuisine nord-africaine, souvent réduite à ses seules apparences.

À travers cette initiative, Mcfly et Carlito participent à la promotion d’un patrimoine culinaire riche, encore trop méconnu du grand public. La gastronomie algérienne, transmise de génération en génération, brille par sa diversité, sa générosité et ses influences multiples, entre Méditerranée, désert et montagnes.

Ce coup de projecteur grand public constitue une belle reconnaissance pour une cuisine de terroir qui mérite d’être célébrée à sa juste valeur. Et comme l’ont annoncé les deux vidéastes en conclusion, d’autres pays seront bientôt à l’honneur, poursuivant ainsi ce tour du monde des saveurs… avec humour et bienveillance.