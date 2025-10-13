L’Algérie crée un réseau national pour les créateurs de contenu : voici les grandes lignes

L’Algérie franchit une nouvelle étape dans sa transition numérique. Le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) a annoncé, le 11 octobre 2025, la création officielle du « Réseau algérien des créateurs de contenu », un projet qui vise à fédérer les jeunes influenceurs et créateurs autour d’une vision commune : bâtir un espace numérique algérien responsable, créatif et porteur de valeurs nationales.

Cette annonce est intervenue lors de la clôture du deuxième camp des créateurs de contenu, organisé du 9 au 11 octobre, un rendez-vous qui a réuni plusieurs figures du numérique algérien, des influenceurs, des communicants et des experts du digital. L’événement s’inscrit dans le cadre des efforts nationaux visant à structurer la scène numérique et à en faire un levier d’influence et de développement.

L’Algérie lance son premier réseau national des créateurs de contenu

Pendant trois jours, les participants ont pris part à des ateliers spécialisés abordant des thèmes d’actualité : la création de tendances (« trends »), la cybersécurité, l’intelligence artificielle appliquée au contenu numérique, mais aussi la lutte contre la désinformation. Ces sessions ont permis aux jeunes participants de perfectionner leurs compétences tout en réfléchissant à des moyens concrets pour renforcer la crédibilité et la qualité du contenu algérien en ligne.

Les travaux du camp ont abouti à plusieurs recommandations stratégiques, parmi lesquelles la création d’un code national de déontologie pour les influenceurs, l’élargissement des formations dans les domaines du marketing digital et de la communication, et le développement de partenariats entre créateurs, start-ups et institutions de financement. Ces mesures visent à offrir un cadre professionnel à une activité en plein essor, tout en encourageant les initiatives innovantes.

Le contenu algérien s’organise : un réseau pour fédérer les créateurs du pays

Une autre recommandation importante concerne la mise en place de campagnes nationales de sensibilisation sur le rôle des influenceurs dans la lutte contre les fausses informations. Le CSJ a également proposé la création de prix annuels pour récompenser les contenus les plus créatifs et porteurs de messages positifs.

Le camp a aussi accueilli un hackathon national, centré sur des projets à dimension sociale et environnementale : lutte contre les drogues, prévention de l’immigration clandestine, protection des ressources en eau et sensibilisation au changement climatique.

Soutenue par plusieurs institutions nationales, dont la Présidence de la République et le Centre national de documentation et de presse, cette initiative marque une étape importante dans la structuration du paysage numérique algérien. Le Réseau algérien des créateurs de contenu ambitionne désormais de faire du web un espace d’expression constructive et de rayonnement pour la jeunesse du pays.