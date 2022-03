L’Algérie convoque son ambassadeur en Espagne

Le ministère des Affaires Etrangères algérien vient de convoquer l’ambassadeur algérien à Madrid, cette convocation serait survenue suite à une annonce faite hier, cette dernière fait état de la normalisation des relations entre l’Espagne et le Maroc, après une année de crise diplomatique entre les deux pays et ce à cause du territoire disputé du Sahara Occidental.

Espagne et Maroc fin de la crise diplomatique

Hier vendredi 18 mars, les relations entre le Maroc et l’Espagne ont pris un nouveau tournant, après près d’un an de crise diplomatique, l’Espagne répond donc favorablement au soutien réclamé par le Maroc au sujet du Sahara Occidental.

Dans un premier temps c’est le Maroc qui annonce cette normalisation en affirmant que le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, indique que le plan marocain « d’autonomie » pour le Sahara occidental est « la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend ».

Dans un communiqué du gouvernement espagnol a écrit : « Aujourd’hui, nous entamons une nouvelle étape dans notre relation avec le Maroc basée sur le respect mutuel, le respect des accords, l’absence d’actions unilatérales et la transparence et la communication permanente ». Ce communiqué dit aussi que cette : « étape se déroulera dans le cadre d’une feuille de route claire et ambitieuse comme l’indiquent les communiqués du gouvernement du Maroc ».

Le communiqué du gouvernement stipule aussi que le chef de la diplomatie espagnole, José Manuel Albares, sera en visite à Rabat, avant la fin du mois en cours, ce qui appuie encore plus la normalisation des relations entre les deux pays.