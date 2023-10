L’Algérie condamne l’attaque terroriste contre l’armée nigérienne

L’Algérie condamne avec force l’attaque terroriste contre les forces armées nigériennes à Tabatol. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, le pays exprime sa solidarité avec le Niger et appelle à une action internationale contre le terrorisme.

Dans des termes forts, l’Algérie a condamné l’attaque terroriste qui a eu lieu contre un détachement des forces armées nigériennes à Tabatol, causant la mort et des blessures à de nombreuses personnes. Le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger a publié un communiqué jeudi, exprimant ses sentiments dans cette situation tragique.

L’Algérie tient à présenter ses sincères condoléances aux familles des victimes de cette attaque terroriste. Elle souhaite également un prompt rétablissement aux blessés qui ont survécu à cet acte lâche. Cette marque de compassion témoigne de la solidarité de l’Algérie envers le peuple nigérien en ces moments difficiles.

L’attachement de l’Algérie à la paix et à la stabilité du Niger

Dans le même communiqué, l’Algérie réaffirme son attachement à la préservation de la paix et de la stabilité dans le pays voisin, la République du Niger. Ce geste démontre l’engagement de l’Algérie envers la sécurité et la prospérité de la région du Sahel. Il souligne également les liens forts entre les deux nations africaines.

L’Algérie ne se contente pas de condamner l’attaque, elle appelle également l’ensemble de la communauté internationale à renforcer la coopération et la coordination régionales et internationales pour lutter contre le fléau du terrorisme. Cette menace entrave la réalisation de la paix et du développement dans la région du Sahel et sur tout le continent africain.

L’Algérie et le Niger entretiennent des liens historiques forts. Les deux pays partagent des frontières et ont des intérêts communs en matière de sécurité et de stabilité. L’Algérie a toujours été aux côtés du Niger pour faire face aux défis sécuritaires, et cette solidarité se renforce aujourd’hui.