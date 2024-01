L’Algérie « condamne fermement » l’attentat terroriste en Iran (communiqué du MAE)

L’Algérie, à travers un communiqué du ministère des Affaires étrangères rendu public ce soir, a exprimé sa ferme condamnation de l’attentat terroriste perpétré dans la province de Kerman, dans le sud de l’Iran, et qui a fait 84 morts et 284 blessés.

« L’Algérie exprime sa ferme condamnation et son indignation à la suite du double attentat terroriste survenu dans la province de Kerman, dans le sud de l’Iran, et qui a fait des dizaines de morts et de blessés parmi les civils, lit-on dans le communiqué.

Devant ce drame, “l’Algérie affirme son entière solidarité avec le gouvernement et le peuple de la République islamique d’Iran et exprime ses condoléances aux familles des victimes et ses vœux de prompt rétablissement aux blessés”, ajoute la même source.

بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج pic.twitter.com/uFIDmKzIAe — وزارة الشؤون الخارجية| MFA-Algeria (@Algeria_MFA) January 4, 2024

Par ailleurs, le groupe terroriste Daech a fini par revendiquer, jeudi 4 janvier, l’attentat perpétré lors de la commémoration du quatrième anniversaire de l’assassinant du général iranien, Qassem Soleimani.

Le groupe terroriste a indiqué, via ses chaînes Telegram, que deux de ses membres ont “activé leurs ceintures explosives” au milieu “d’un grand rassemblement d’apostats, près de la tombe de leur leader (Qassem Soleimani, ndlr), hier à Kerman, dans le sud de l’Iran”.