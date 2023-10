L’Algérie condamne fermement l’attentat au siège du ministère de l’Intérieur en Turquie

En effet, « l’Algérie condamne fermement l’attentat terroriste odieux qui a ciblé le siège du ministère de l’Intérieur dans la capitale turque Ankara, dans lequel deux officiers de police ont été blessés dans l’exercice des missions du devoir national », peut-on lire dans le communiqué.

La même source ajoute : « Tout en priant Dieu Tout-Puissant d’accorder un prompt rétablissement aux blessés, l’Algérie réaffirme sa pleine solidarité avec la Turquie, pays frère, suite à cet attentat terroriste perfide, et appelle à la nécessaire conjugaison des efforts régionaux et internationaux pour faire face au terrorisme, sous toutes ses formes, et mettre fin à ses pratiques visant la déstabilisation des Etats ».

Y’a t-il eu des victimes suite à cet attentat à Ankara ?

Ankara, la capitale turque, a été le théâtre d’une attaque terroriste ce dimanche 1er octobre, durant la matinée ciblant la Direction générale de la sécurité, relevant du ministère de l’Intérieur, située près du siège du Parlement. La même source a rapporté qu’une explosion terroriste s’est produite près du siège du Parlement, au cœur de la capitale Ankara, faisant deux policiers blessés.

Il a ajouté que deux terroristes sont arrivés à bord d’un véhicule militaire léger vers 9h30 du matin devant la porte d’entrée de la Direction générale de la sécurité, relevant du ministère de l’Intérieur, et ont perpétré l’attaque à la bombe.

Les médias locaux ont rapporté qu’une explosion a été entendue près de la place Kizilay à Ankara vers neuf heures et demie du matin, suivie de coups de feu, indiquant qu’un grand nombre de forces de police et de secours ont été dépêchées sur les lieux. Alors que le ministre turc de l’Intérieur, Süleyman Soylu, a révélé dans un tweet sur son compte officiel sur « Twitter » que l’un des terroristes s’était fait exploser et que le deuxième terroriste avait été neutralisé.

L’explosion a eu lieu dans un quartier abritant les sièges de plusieurs ministères, et le Parlement, dont l’ouverture de la nouvelle session était prévue aujourd’hui en présence du président turc, Recep Tayyip Erdogan, qui devait prononcer un discours lors de l’occasion, selon les médias turcs.

Pour conclure, des mesures de sécurité renforcées ont été mises en place dans la région suite à l’attaque, et une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l’attentat.

