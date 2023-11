L’Algérie condamne fermement la série continue de violations d’Israël contre Gaza

L’Algérie a exprimé aujourd’hui, le mardi 14 novembre 2023, sa ferme condamnation et indignation face à la persécution des agressions menés par les forces de l’occupation israélienne contre la bande de Gaza, et ce via un communiqué rendu public par le ministère des Affaires Etrangères.

En effet, le ministère des affaires étrangères a estimé que « la série continue de violations flagrantes et provocatrices perpétrées quotidiennement par les forces d’occupation israélienne dans la bande de Gaza, qui ont visé hier le siège du Comité qatari pour la reconstruction de Gaza, dans une nouvelle violation et un nouveau défi à toutes les dispositions du droit international et de ses coutumes, et en contradiction avec les principes et valeurs de l’humanité qui appellent à protéger les civils et à ne pas cibler les bâtiments à caractère civil ou humanitaire ».

L’Algérie accuse Israël de ne connaitre que le langage de la violence

De plus, la même source a affirmé que « cette attaque contre une installation humanitaire pour reconstruire ce l’occupation brutale a détruit est une preuve tangible de l’intention de cette entité, qui ne connaît que le langage de l’intransigeance et de la dévastation, de détruire toute possibilité de paix ou de dialogue pour mettre fin à son série d’attaques. »

Pour conclure, l’Algérie a renouvelé son entière solidarité avec les frères palestiniens et l’État frère du Qatar « après cette attaque flagrante, tout en réaffirmant que “la responsabilité de mettre fin à l’agression israélienne et d’assurer la protection du peuple palestinien incombe entièrement au Conseil de sécurité, qui ne peut se soustraire aux conséquences de son incapacité à prendre des mesures pour mettre fin à cette injustice qui ne peut en aucun cas trouver de justificatif contre le peuple palestinien ».