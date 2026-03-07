L’Algérie conclut un contrat d’armement inédit de 385 millions € avec ce pays européen

L’Espagne a officiellement donné son feu vert pour la vente de huit avions de transport militaire Airbus C295 à l’Algérie. Cette transaction, estimée à plus de 385 millions d’euros, marque un tournant significatif dans le renforcement de la coopération bilatérale.

Selon des révélations du quotidien espagnol El Español, le gouvernement ibérique a validé ce contrat d’armement d’envergure au profit de l’Armée nationale populaire (ANP). La commande porte sur huit appareils de type Airbus C295, pour un montant total avoisinant les 385,2 millions d’euros.

Cette opération, dont la mise en œuvre a été confiée au géant de l’aéronautique Airbus après l’aval des autorités espagnoles en janvier 2025, témoigne d’une dynamique nouvelle dans les relations sécuritaires entre les deux pays.

Madrid officialise la vente des Airbus C295 devant les députés espagnols

Les détails de cette vente ont été consignés dans le rapport officiel sur les exportations d’armes espagnoles pour le premier semestre 2025. Ce document doit être prochainement présenté devant le Parlement par la secrétaire d’État au Commerce, dans le cadre du bilan global de l’industrie de défense nationale.

L’Algérie n’en est pas à son premier essai avec ce modèle. Pionnière sur le continent, elle fut la première nation africaine à intégrer le C295 dans sa flotte dès 2004, avec l’acquisition initiale de six unités :

Deux appareils configurés pour le transport de hautes personnalités (VIP).

Quatre appareils dédiés aux missions de patrouille maritime.

De la surveillance maritime à l’humanitaire : Les capacités stratégiques du C295 d’Airbus

Le C295, fleuron de l’industrie aéronautique militaire espagnole assemblé à Séville, est réputé pour sa polyvalence. Outre le transport de troupes et de matériel logistique, il excelle dans les missions d’aide humanitaire, de surveillance maritime et d’évacuation sanitaire.

Plus largement, le rapport indique que les exportations de défense de l’Espagne ont atteint 2,33 milliards d’euros au cours de la première moitié de l’année 2025, soit une progression de 18 % par rapport à l’exercice précédent.

Algérie-Espagne : Ce contrat militaire signe-t-il la fin de la crise diplomatique ?

Pour les observateurs, la conclusion de cet accord est un signal fort de dégel. Elle intervient après la crise diplomatique de 2022 liée au revirement de Madrid sur le dossier du Sahara occidental.

Ce contrat militaire suggère une volonté commune de reconstruire une coopération stratégique et économique solide, tournant ainsi la page des tensions passées.

