« L’Algérie compte plus de 37 000 chercheurs », affirme Hafid Aourag 

Le Directeur général de la recherche scientifique et du développement technologique (RSDT), Hafid Aourag, a indiqué que l’Algérie compte plus de 37000 chercheurs, soit une moyenne de 740 chercheurs par un million d’habitants.

Intervenant sur les ondes de la chaîne III de la Radio nationale mercredi passé, le Directeur général de la recherche scientifique et du développement technologique (RSDT) au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Hafid Aourag, a révélé que notre pays compte plusieurs types de chercheurs, à savoir universitaires, chercheurs permanents, le personnel de soutien à la recherche, ingénieurs et les chercheurs en entreprises », et dont le total s’élève à plus de 37000 chercheurs.

Dans ce même sens, M. Aourag a estimé que les chercheurs en entreprises « sont le point fort du système national de recherche ». « Nous avons 180 chercheurs dans les entreprises. C’est vraiment dérisoire comme nombre », a-t-il souligné.

S’agissant des chercheurs permanents, l’invité de la chaîne III les a qualifié de « cheville ouvrière » et a souligné « l’impératif de revoir leur statut pour passer de la recherche académique à la recherche et développement », rajoutant que « cette catégorie est marginalisée par le système national de recherche ».

En effet, pour le Directeur général de la RSDT, « le plus grand défis, pour le développement de la recherche, c’est de promouvoir et d’encourager la mise en place d’un statut de chercheur dans l’entreprise, qui est impératif dans le développement ».

« Le diplômé algérien a des connaissances nécessaires »

Évoquant l’université algérienne, M. Aourag a affirmé que « le diplôme algérien a des connaissances nécessaires, par rapport à ce qui se passe dans le monde », toutefois, il a souligné qu’en rejoignant le milieu du travail, « il trouve des entreprises archaïques qui continuent à fonctionner avec des anciennes technologies, et donc, il ne peut pas s’adapter ».

Concernant la situation épidémique actuelle, liée au Coronavirus, le Directeur général de la RSDT a fait remarquer que cette crise sanitaire « a montré que l’Algérie avait des compétences ».

« Nous avons actuellement onze (11) laboratoires de recherche qui font le dépistage de la Covid-19, et nous avons effectué jusqu’à présent 90000 tests à travers nos centres de recherches », a-t-il fait savoir.