L’Algérie compte 174 détenus d’opinion dans 31 wilayas (CNLD)

L’Algérie compte désormais au moins 174 détenus politiques et d’opinion répartis sur 31 wilayas, a-t-on pu confirmer auprès du Comité pour la libération des détenus .

En effet, la justice continue d’avoir la main lourde contre les militants et activistes du hirak, pour l’heure, il y a au moins 174 algériennes et algériens qui croupissent en prison parce qu’ils ont participé à une marche pacifique, et exprimé leur divergence politique.

« La majorité de ces personnes sont détenues pour leurs activités et participation au mouvement populaire « Hirak » qui a débuté le 22 février 2019 et dont les deux dernières marches du vendredi (117ème et 118ème) », a écrit le CNLD.

Le Comité national pour la libération des détenus (CNLD) qualifie ce qui se passe actuellement de « dérive spectaculaire » et d’« entorse ».

Le CNLD rapporte un bilan de détention en prison de 174 détenus d’opinion répartis dans 31 wilayas, dont 70 à Alger. 23 autres détenus d’opinion sont recensés en prison dans la wilaya de Sétif, 9 à Skikda, 8 à Bordj Bou Arreridj et 8 autres à Bejaïa.

Répartition des détenus d’opinion en Algérie

174 détenus répartis sur 31 wilayas:

Alger 70,

Relizane 4,

Mostaganem 4,

Chlef 6,

Ain Temouchent 1

Medea 3

Adrar 2

Boumerdes 5

Ouargla 1

Biskra 2

Bordj Bou Arreridj 8

Oran 5

Msila 1

Khenchela 1

Tipaza 1

Tiaret 1

Batna 2

Tizi-Ouzou 2

Guelma 1

Annaba 4

El Bayadh 1

Tissemsilt 2

Setif 23

Tamanrasset 1

Tlemcen 1

Constantine 3

El oued 1

Ain Defla 1

Skikda 9

Bejaia 8

Mascara 1

Le CNLD a affirmé que l’escalade de la répression se poursuit et la répression s’accentue. Preuve en est, 103 des 174 détenus d’opinion recensés se trouvent en prison depuis le mois de mai en cours.

Répartition des détentions depuis mai 2021