L’Algérie commercialisera le 1er véhicule Fiat importé à cette date

Après l’octroi des premiers agréments à trois concessionnaires automobiles (Fiat, Opel et Jac) il y a de cela quelques jours, les premières voitures neuves Fiat importées devraient être disponibles en Algérie dès la semaine prochaine. En effet, la première voiture importée de la marque Fiat devrait entrer en Algérie dans les jours à venir.

Dans le même sillage, le directeur général du développement industriel et de la compétitivité au ministère de l’Industrie, Abdelaziz Guend, qui était l’invité d’une émission d’un média arabophone a révélé aujourd’hui, le dimanche 12 mars 2023, que la commercialisation des premiers véhicules Fiat assemblés en Algérie se fera fin novembre 2023.

Il a aussi expliqué que l’usine sera prête en août, de sorte que le processus de fabrication débutera en septembre, ajoutant que les véhicules seront testés avant leur commercialisation fin novembre. Assurant aussi que « Le dossier de l’automobile sera clos en 2023. De nombreuses marques de voitures seront commercialisées avant la fin du premier semestre ».

Quant aux prix des véhicules importés, Abdelaziz Guend a indiqué que la question n’est pas du ressort du ministère de l’Industrie, mais concerne plutôt les agents autorisés à importer.

Pour conclure, il a estimé que les prix fixés par les agents seront en fonction du marché et du pouvoir d’achat, ainsi que des coûts d’acquisition des voitures auprès de leurs sources de fabrication, s’attendant à ce que les prix soient conformes à la capacité du citoyen algérien.

Le marché automobile algérien réceptionnera l’équivalent de 80 000 véhicules en 2023

Les compagnies d’assurance s’attendent à ce que le marché automobile algérien réceptionne au cours de l’année 2023 l’équivalent de 80 000 véhicules entre importés, fabriqués localement et utilisés moins de 3 ans, ce qui permettra de relancer le chiffre d’affaires du secteur de l’assurance de 15 %, en rappelant que les entreprises de ce secteur ont perdu entre plus de 450 milliards entre 2019 et 2022.

Hassan Khelifati, vice-président de l’Association nationale des compagnies d’assurance et de réassurance, a déclaré que la décision d’ouvrir l’importation de voitures, neuves ou d’occasion, et même la fabrication de véhicules localement contribueront à relancer la situation financière des compagnies d’assurances qui ont fait face à des difficultés majeures au cours des dernières années, qui les ont fait « mourir financièrement », du fait de l’absence de les nouveaux contrats d’assurance et la baisse des tarifs d’assurance, en contraste avec le taux élevé d’accidents de la circulation.