L’Algérie clôture les Jeux de la Solidarité Islamique de 2022 en beauté

Les Jeux de la solidarité Islamique touchent à leur fin. Pour cette ultime journée de l’événement sportif organisé à Konya, en Turquie, les athlètes algériens ont encore figuré sur les marches du podium.

Lors de cette journée de clôture des Jeux de la Solidarité Islamique, l’Algérie a terminé sa participation en remportant 13 médailles. Une performance remarquable qui fait élever le nombre des médailles algériennes à 42.

Dans la lignée des résultats de la journée du mercredi, l’équipe algérienne du kickboxing et full-contact a hérité de 5 médailles dont une en argent.

Cette dernière consécration a porté la signature de l’athlète, Bendaas Dhekra. Les 4 autres médailles algériennes ont été remportées par les athlètes, Saad Aissaoui (54 kg full-contact), Dounia Medouni(-65 kg Law-kick), Bourenane (75 kg Law-kick) et Chahinaz Bouaicha (-65 kg).

Tous ces athlètes ont eu la troisième place de leurs catégories respectives, synonyme de la médaille de bronze. Lors de finale de la discipline du Karaté-Do, l’athlète algérien, Daikhi Hocine a remporté eu le dernier mot sur son adversaire du jour.

Cette victoire de l’athlète Daichi lui a adjugé la médaille de bronze de sa catégorie. Pour les athlètes de cette discipline, le bilan eu de 6 médailles, 2 en argent et 4 de bronze.



Une participation historique pour l’Algérie

Après ces sacres, l’Algérie a livré une participation historique lors des Jeux de la Solidarité Islamique. En effet, la 5e édition semble être la plus prolifique de toutes les participations algériennes.

Avec 42 médailles lors des Jeux de Konya 2022, prévu initialement pour 2021, le bilan de l’Algérie pour cette édition dépasse celui de la 4e édition à Bakou en 2017 qui était de 40 médailles (7 d’or, 12 d’argent et 21 de bronze).



Retour sur la participation algérienne

Pour cette 5e édition, les athlètes algériens ont su se distinguer dans différentes disciplines. En effet, après la clôture de l’événement des Jeux de la Solidarité Islamique, l’heure est au bilan maintenant.

Ainsi, l’équipe algérienne du kick-boxing et full-contact a eu la part du lion des médailles algériennes. Avec 10 médailles dont une d’argent et 9 de bronze, les athlètes de cette discipline ont eu le nombre le plus important des médailles de toute la délégation algérienne.

L’athlétisme algérien a été à l’honneur pour cette edition en remportant une médaille d’or, l’œuvre d’Amine Bouanani (110 mètres haies) une en argent et 4 autres de bronze. Les judokas algériens ont réussi à remporter 5 médailles. Amina Belkadi s’est adjugé l’unique médaille d’or de cette discipline.

Cependant, l’athlète algérien le plus prolifique lors de cette édition des Jeux de la Solidarité Islamique est Jawed Syoud. Ce dernier a remporté, à lui seul, 3 médailles dont deux distinctions ultimes. L’or.

Les autres médailles algériennes ont été remportées par les karatékas, 6 médailles, les athlètes du rafle, 5 médailles dont 2 médailles d’or et finalement 5 autres médailles dont une d’or lors des compétitions de la pétanque.



Ainsi, l’Algérie termine la compétition des Jeux de la Solidarité Islamique à Konya à la 10e place avec 42 médailles, (7 médailles d’or, 12 d’argent et 23 de bronze). À noter que c’est le pays hôte, la Turquie, qui a terminé la compétition à la première place avec 341 médailles dont 145 d’or.