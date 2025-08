L’Algérie choisit le géant allemand GEA pour construire la « plus grande laiterie au monde »

Le projet colossal porté par l’Algérie et l’entreprise qatarienne Baladna prend une nouvelle dimension. C’est le géant allemand de l’équipement, GEA, qui a été sélectionné pour la construction de ce qui est annoncé comme la plus grande laiterie intégrée au monde.

Cette ferme laitière, qui s’étendra sur 117 000 hectares et accueillera 270 000 vaches, est un jalon essentiel dans la quête d’autosuffisance alimentaire du pays.

Selon un communiqué de GEA, le contrat porte sur la fourniture d’une gamme complète de solutions pour l’élevage et la transformation du lait. Ce mandat de grande ampleur représente l’une des commandes individuelles les plus importantes de l’histoire de l’entreprise allemande, avec des revenus estimés entre 140 et 170 millions d’euros pour le second semestre 2025.

🟢 À LIRE AUSSI : Des vaches laitières américaines en route vers l’Algérie pour le méga-projet Baladna

Les travaux devraient démarrer début 2026 dans la région d’Adrar. L’objectif est de produire 100 000 tonnes de poudre de lait par an. La production devrait débuter fin 2027 et, à terme, l’installation couvrira la moitié des besoins en poudre de lait de l’Algérie, renforçant considérablement son autonomie alimentaire.

Stefan Klebert, PDG de GEA, a souligné l’impact de ce projet bien au-delà de sa taille. « Non seulement nous construisons la plus grande installation du genre au monde, mais nous contribuons également à renforcer la sécurité alimentaire et le développement économique régional », a-t-il affirmé.

Le méga-projet Baladna en Algérie : des vaches laitières « américaines » pour la production de lait et de viande

L’ambassadrice des États-Unis en Algérie, Elizabeth Moore Aubin, a annoncé la nouvelle sur Facebook, soulignant cette étape comme un « nouveau chapitre dans la coopération agricole entre les États-Unis et l’Algérie. »

D’une valeur totale estimée à 3,5 milliards de dollars, le projet Baladna vise à transformer le secteur laitier en Algérie. En plus des vaches laitières, l’entreprise américaine Valmont fournira des systèmes d’irrigation de pointe pour soutenir le développement de ce complexe.

Baladna Algérie a récemment signé des contrats initiaux d’une valeur de plus de 500 millions de dollars pour lancer la première phase de son projet. Ces accords, conclus avec des entreprises internationales et des consultants algériens, marquent un jalon important pour la réalisation de ce complexe.

🟢 À LIRE AUSSI : Algérie : Lancement du projet de lait en poudre Baladna à 500M$

Le projet Baladna, dont l’accord a été signé le 24 avril 2024 avec le ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, s’étendra sur une superficie de 117 000 hectares. L’objectif est de produire 1,7 milliard de litres de lait par an, couvrant ainsi la moitié des besoins de l’Algérie en la matière.

Le complexe sera structuré autour de trois pôles principaux :

Une ferme dédiée à la production de céréales et de fourrages.

Une ferme pour l’élevage de 270 000 vaches et la production de lait et de viande.

Une usine de production de lait en poudre.

Décrit par Baladna comme le « plus grand projet agro-industriel intégré pour la production de produits laitiers et de lait en poudre au monde », cette initiative vise à couvrir 50 % des besoins nationaux en lait en poudre et en viandes rouges, tout en utilisant les dernières technologies mondiales.