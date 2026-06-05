L’Algérie change de cap technologique avec ce projet industriel inédit dans la microélectronique

Des milliers de puces importées transitent chaque année par les ports algériens pour équiper les cartes Chifa et les terminaux de paiement. Le Centre de Développement des Technologies Avancées de Baba Hassen a présenté une alternative conçue sur place.

Cette puce, d’1 mm² et gravée en 65 nanomètres, sort entièrement des planches à dessin de ses chercheurs. Destinée aux cartes de différents secteurs, elle remplacera une partie de ces composants importés. Le CDTA indique que ce produit empêchera les fabricants étrangers d’accéder aux données des détenteurs de cartes.

Une première fabrication algérienne : le CDTA de Baba Hassen dévoile sa puce électronique à 65 nanomètre

Le CDTA a présenté ce composant comme le premier du genre entièrement réalisé par des chercheurs algériens. Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a inauguré le site dédié à cette conception. Il a déclaré que cette réalisation constitue « une étape décisive vers la maîtrise des circuits intégrés, un pilier pour assurer une numérisation efficace, rapide et surtout de plus en plus sécurisée ».

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Le centre indique que cette puce empêchera les fabricants étrangers d’accéder aux données des détenteurs de cartes. La formule employée par le CDTA : « les données des citoyens ne seront plus visibles pour les fabricants étrangers ».

Le CDTA signe avec SATIM et ENIE : l a protection des données des citoyens au cœur du projet

Le CDTA a conclu un accord avec la Société d’Automatisation Interbancaire (SATIM) pour intégrer ces puces électroniques algériennes dans le système de paiement national.

Un second partenariat lie le centre au Complexe National ENIE. Les deux entités déploieront ces composants dans plusieurs secteurs :

Télécommunications

Automobile

Santé

Sécurité

Électroménager

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Le CDTA précise qu’une dizaine de pays se proposent de fabriquer physiquement ces puces à partir des plans conçus à Baba Hassen.

65 nanomètres : un choix technique expliqué par le CDTA

Selon El Watan, les fabricants mondiaux (TSMC, Samsung, Intel) produisent des circuits à 2 ou 3 nanomètres. Le CDTA utilise le 65 nm. Le centre explique que l’automobile, les équipements médicaux et les systèmes industriels utilisent encore largement cette technologie.

Le CDTA ajoute qu’il peut techniquement descendre jusqu’à 13 nanomètres, mais que les coûts de production ont conduit à reporter cette option.

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Le site de Baba Hassen comprend un incubateur destiné à 25 startups spécialisées dans les technologies avancées. Parmi les projets, des détecteurs d’incendie et des systèmes de détection des zones de boue dans les barrages.