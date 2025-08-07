L’Algérie bientôt terre d’assemblage pour Alfa Romeo ?

Le groupe automobile Stellantis renforce sa stratégie d’expansion en Algérie. Déjà bien implanté à travers sa marque Fiat, qui assemble actuellement trois modèles à l’usine de Tafraoui (Oran), le géant franco-italo-américain étudie désormais la possibilité d’introduire une marque premium, Alfa Romeo, dans son dispositif industriel algérien.

Depuis la relance de l’industrie automobile locale, Stellantis est le constructeur le plus actif en Algérie. À travers Fiat, le groupe assemble déjà les modèles Doblo Van, Doblo Panorama et la célèbre Fiat 500. Et ce n’est qu’un début. Le modèle Grande Panda est annoncé pour décembre 2025, avec des objectifs de production en forte hausse de 60 000 véhicules dès 2025, pour atteindre 90 000 unités en 2026, selon le site spécialisé Italpassion.

L’arrivée d’Alfa Romeo en Algérie : un tournant pour le secteur automobile ?

Le projet le plus audacieux de Stellantis en Algérie concerne l’introduction de la marque premium Alfa Romeo. Selon le quotidien économique italien Milano Finanza, Stellantis étudie concrètement l’assemblage du modèle Alfa Romeo Junior en Algérie. Ce SUV urbain, produit actuellement en Pologne (usine de Tychy), est considéré comme le candidat idéal pour une implantation en Afrique du Nord.

Positionné comme un modèle d’entrée de gamme dans l’univers premium, le Junior est vendu à partir de 29 500 euros en France, selon L’Argus. S’il venait à être assemblé localement, il serait le premier modèle de marque haut de gamme produit en Algérie, marquant ainsi un tournant pour le marché automobile algérien.

Adaptation de l’usine de Tafraoui pour l’Alfa Romeo Junior

L’usine de Tafraoui assemble actuellement des modèles basés sur la plateforme Smart Car. Or, l’Alfa Romeo Junior repose sur la plateforme eCMP, plus complexe et dédiée aux véhicules électrifiés. Cela implique des investissements en équipements et en formation, mais aussi une adaptation des chaînes de production.

Ces adaptations techniques nécessaires pour l’assemblage de l’Alfa Romeo Junior représentent un défi pour Stellantis. La plateforme eCMP, plus sophistiquée que la plateforme Smart Car actuellement utilisée à Tafraoui, nécessite des investissements importants et une main-d’œuvre qualifiée. La réussite de ce projet démontrerait la capacité de l’Algérie à produire des véhicules plus technologiques.

L’Algérie, futur hub de production automobile pour Stellantis ?

Cette ambition industrielle s’inscrit dans une stratégie globale du groupe Stellantis de faire de l’Algérie un hub de production à faible coût, capable de répondre à la demande locale croissante et, potentiellement, d’exporter dans la région. Après des années de paralysie du secteur automobile due à l’arrêt des importations, le marché algérien représente un levier de développement stratégique, y compris pour des marques à forte valeur ajoutée.

L’arrivée potentielle de l’Alfa Romeo Junior « Made in Algeria » marque une nouvelle étape dans le développement du secteur automobile algérien. Ce projet pourrait transformer l’Algérie en un hub de production pour Stellantis, permettant de satisfaire la demande locale et d’envisager des exportations vers d’autres pays africains. Ce serait une opportunité pour le pays de diversifier son économie et de créer des emplois.

