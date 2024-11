L’Algérie bientôt découpée en régions administratives ? Le MI met les points sur les i

Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Ibrahim Mourad, a fermement démenti, aujourd’hui, les rumeurs concernant la création de “régions” en Algérie. Ces informations, largement relayées sur les réseaux sociaux, suggéraient qu’une nouvelle organisation administrative du pays était envisagée, avec une division de l’Algérie en plusieurs régions autonomes.

Création de “régions” en Algérie : Merad répond

Interrogé à ce sujet lors d’une session de questions orales au Parlement, le ministre a déclaré que ces informations étaient « infondées » et n’étaient que des “rumeurs visant à semer le désordre”. Ibrahim Mourad a tenu à rassurer les Algériens, affirmant que “le gouvernement n’a aucune intention de diviser le pays en régions” et que les efforts restent concentrés sur la consolidation de la sécurité et de la stabilité dans toutes les wilayas.

À LIRE AUSSI : « Je vis mon rêve » : après 30 destinations, Eli Snyder partage son avis sur l’Algérie

Ces derniers jours, les réseaux sociaux ont été inondés de messages affirmant que l’Algérie allait adopter une nouvelle division administrative. Cette information, qualifiée de “dangereuse” par plusieurs observateurs, a rapidement suscité la méfiance, de nombreux citoyens s’interrogeant sur les intentions derrière cette initiative supposée. Des activistes sur les réseaux sociaux ont exprimé leur opposition totale, affirmant que ce découpage en régions, qui inclurait 87 wilayas réparties en 9 grandes zones, pourrait fragmenter le pays.

Les rumeurs démenties

Le plan de découpage, qui s’est avéré être une rumeur, mentionnait notamment la création de régions côtières, incluant des wilayas comme Alger, Oran et Béjaïa, ainsi que des zones dans les Hauts Plateaux et le sud du pays. Selon certains analystes, ce genre d’organisation territoriale est courante dans des pays comme l’Allemagne, les États-Unis et l’Inde, mais rien de tel n’est en cours en Algérie.

À LIRE AUSSI : Nouveau découpage administratif : des circonscriptions bientôt converties en wilayas déléguées

Ibrahim Mourad a dénoncé ces rumeurs qu’il attribue à des groupes « hostiles à la stabilité nationale ». Pour lui, ces allégations visent à semer le chaos et la division parmi les Algériens. Il a également rappelé que le gouvernement algérien est déterminé à préserver l’unité nationale et à rapprocher les services publics de tous les citoyens, sans introduire de nouvelles divisions administratives.