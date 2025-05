L’Algérie bat un record d’exportation de pétrole : ce pays ravit la place de la France

Alors que le marché mondial du pétrole navigue entre l’incertitude et les ajustements de production dictés par l’OPEP+, l’Algérie signe une performance notable sur la scène pétrolière. En avril 2025, les exportations du brut transporté par voie maritime ont bondi à 492 000 barils par jour. Soit leur plus haut niveau mensuel depuis octobre 2022 !

Ce sursaut représente une hausse de 2,3 % sur un an, mais surtout un spectaculaire rebond de 33 % par rapport au mois précédent, où elles plafonnaient à 370 000 barils par jour.

Ce regain survient alors que le pays, membre actif de l’OPEP+, entame une phase de relance progressive de sa production, dans le sillage de la réduction volontaire initiée par le cartel en janvier 2024. Une dynamique favorable que confirment les données de l’Unité de Recherches Énergétiques (Attaqa), basée à Washington.

8 pays ont reçu des cargaisons algériennes de pétrole, avec l’Espagne en tête de file des importateurs

En effet, l’Algérie a acheminé ses cargaisons vers huit pays différents durant le mois d’avril, avec une nette domination des marchés européens. Le détail des importations est révélateur :

Espagne : 127 000 barils/jour

: 127 000 barils/jour France : 101 000 barils/jour

: 101 000 barils/jour Corée du Sud : 66 000 barils/jour

: 66 000 barils/jour Royaume-Uni : 61 000 barils/jour

: 61 000 barils/jour Italie : 57 000 barils/jour

La Corée du Sud se distingue comme le seul acheteur hors Europe ce mois-ci, consolidant une relation commerciale énergétique croissante avec Alger. En revanche, le Portugal, habituellement dans le peloton de tête, a marqué une pause notable ! Aucune livraison n’a été enregistrée, une première depuis mai 2024.

Pétrole algérien : les chiffres d’avril marquent un pic, une reprise dans la durée ou simple sursaut ?

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Voici l’évolution mensuelle des exportations maritimes de brut algérien depuis le début de l’année 2025 :

Janvier : 297 000 barils/jour Février : 466 000 barils/jour Mars : 370 000 barils/jour Avril : 492 000 barils/jour

De plus, le volume moyen du premier quadrimestre 2025 atteint 406 000 barils par jour, soit une légère progression par rapport à la même période en 2024 (402 000 b/j). En effet, ce redressement, bien que modeste, montre une résilience face aux fluctuations internationales et aux ajustements dictés par l’alliance OPEP+.

Un contexte OPEP+ favorable : Alger participe à la hausse progressive des quotas de production décidée pour mai et juin

Par ailleurs, en avril, aux côtés de sept autres membres de l’OPEP+, l’Algérie a commencé à lever partiellement les réductions volontaires de production mises en place depuis début 2024. La décision du groupe vise à accélérer la reprise avec un ajout collectif de 411 000 barils par jour dès mai. Soit trois fois plus que le rythme prévu initialement.

Dans ce cadre, la production algérienne suit également une courbe ascendante :

Production moyenne T1 2025 : 909 000 barils/jour

: 909 000 barils/jour Prévision avril : 911 000 barils/jour

: 911 000 barils/jour Prévision mai : 919 000 barils/jour

: 919 000 barils/jour Prévision juin : 928 000 barils/jour

Un signal clair que le pays entend reprendre une place plus affirmée sur le marché international. En capitalisant sur la remontée de la demande et une conjoncture plus porteuse.