L’Algérie bat le Burkina Faso (1 – 0) et se qualifie au 2ème tour

L’équipe d’Algérie a enchaîné une deuxième victoire de rang, en s’imposant face au Burkina Faso par la plus petite des marges (1-0). Un nouveau succès synonyme de la qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations-2025.

La première mi-temps sera marquée par un grand engagement physique qui fait une victime du côté algérien. En effet, une dure intervention d’un joueur burkinabé cause une blessure à Hadjam qui devra céder sa place à Bounedjah.

On joue la 20e minute, et suite à un joli « une-deux » avec Boudaoui, Aït-Nouri sera fauché dans la surface de réparation. L’arbitre accorde un pénalty en faveur de l’Algérie. Mahrez exécute la sentence et ouvre ainsi le score 22′.

Un but qui fera réagir les Burkinabés qui vont multiplier les efforts pour revenir au score, en vain. Côté algérien, les joueurs axent sur les contre-attaques menées par Mahrez et Amoura.

On joue les derniers instants de la première mi-temps, Mahrez mène une contre-attaque rapide. Il sert Amoura, et pourtant bien placé, il rate lamentablement l’occasion de doubler la mise. C’est sur cette action dangereuse que l’arbitre ghanéen siffle la fin de la première période de la rencontre sur un avantage au score pour l’Algérie, qui mène par la plus petite des marges.

Une 2e mi-temps avec maitrise parfaite

Au retour des vestiaires, les Etalons du Burkina Faso rentrent plus motivés et déterminés. Mais sans parvenir à désaxer la défense algérienne qui résiste bien derrière.

Côté algérien, Vladimir Petkovic opte pour la prudence. En effet, il fait sortir Mahrez pour incorporer à sa place le défenseur Belaid. Il faut dire que les Verts gèrent avec maîtrise les débats de la rencontre, mais ils ne sauront pas profiter du déficit physique du côté adverse pour doubler la mise, en marquant le but rassurant.

Les Verts affichent leurs ambitions

Le score restera d’un but à zéro en faveur de l’Algérie jusqu’à la fin du temps réglementaire. L’arbitre ajoute quatre minutes de temps additionnel, mais cela ne suffira pas aux Burkinabés pour remettre les pendules à l’heure.

Victoire méritée pour l’Algérie qui se qualifie officiellement pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations-2025. Elle affiche d’ores et déjà sa grande ambition d’aller le plus loin possible dans la compétition continentale, à la grande joie des supporters algériens.