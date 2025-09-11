L’Algérie bannit la célèbre plateforme Roblox : on vous explique pourquoi

Les autorités algériennes viennent de rejoindre un mouvement international croissant en bloquant l’accès au célèbre jeu vidé Roblox.

Cette décision fait écho à des préoccupations partagées par plusieurs nations concernant la sécurité des enfants sur cette plateforme.

Alors que des millions de jeunes joueurs algériens découvrent depuis quelques jours l’impossibilité d’accéder à leurs comptes, cette mesure s’appuie sur des alertes multiples documentées à travers le monde.

Pourquoi Roblox rejoint la liste des plateformes interdites en Algérie ?

Le gouvernement algérien motive son action par l’urgence de protéger les jeunes utilisateurs. La popularité croissante de Roblox chez les enfants de moins de dix ans, couplée à l’absence d’outils de contrôle efficaces, a alerté les autorités.

De plus, les signalements concernant des cas d’exploitation infantile et de fraude survenus dans d’autres pays ont accéléré la prise de décision. Les caractéristiques techniques de la plateforme, permettant des interactions non contrôlées entre utilisateurs, sont pointées comme facteur de risque majeur.

Une convergence régionale : les pays arabes unis contre les dangers de la plateforme

L’Algérie rejoint plusieurs pays arabes ayant pris des mesures similaires. Le Qatar et le Koweït ont imposé des restrictions en août 2025 suite à des incidents graves.

Par ailleurs, Oman avait déjà banni la plateforme dès 2021 pour des risques liés aux contenus explicites. La Jordanie et les Émirats arabes unis avaient temporairement bloqué l’accès avant d’obtenir des améliorations en matière de modération.

🟢 À LIRE AUSSI : Il revendait des noms de domaine à 2 millions d’euros: un Algérien risque 207 ans de prison aux USA

Cette convergence régionale souligne des préoccupations partagées concernant l’adéquation de la plateforme avec les valeurs culturelles locales.

La défiance mondiale : procès, pétitions et polémiques entachent l’image de Roblox

Au-delà du monde arabe, Roblox affronte une tempête judiciaire et médiatique sans précédent. Des procureurs généraux américains accusent la plateforme de faciliter la prédation en ligne.

Trois affaires distinctes en Louisiane, Iowa et Californie illustrent la gravité des risques dénoncés. La polémique s’est intensifiée avec le bannissement controversé du chasseur de prédateurs « Schlep », créant un débat sur les méthodes de modération de l’entreprise.

La réponse de Roblox face aux accusations

La plateforme défend sa stratégie de sécurité tout en faisant face à une défiance croissante. L’éviction du YouTuber Schlep, justifiée par des motifs de « vigilantisme« , a suscité l’incompréhension de certaines communautés.

🟢 À LIRE AUSSI : Cyberfraude : Algérie Poste met en garde contre une « fausse » application BaridiMob

Parallèlement, une pétition demandant le départ du PDG David Baszucki a recueilli plus de 279 000 signatures, témoignant d’une crise de confiance profonde. Ces éléments convergent pour dresser le portrait d’une entreprise sous pression internationale accrue.