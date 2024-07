L’Algérie avec la Guinée-Equatoriale pour les éliminatoires de la CAN 2025

L’équipe d’Algérie est fixée sur son groupe dans les éliminatoires de la CAN-2025. Elle a été versée dans le groupe E avec la Guinée-Équatoriale, le Togo et le Libéria.

Comme prévu, c’est cet après-midi, à la capitale sud-africaine Johannesburg, que le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations-2025 a eu lieu. 44ᵉ au classement FIFA et 7e meilleure équipe africaine, la sélection nationale a été, sans surprise, versée au Pot 1.

Elle connait désormais ses adversaires dans les éliminatoires. En effet, elle a été versée dans le groupe E, en compagnie de la Guinée-Équatoriale (Pot 2), le Togo (Pot 3) et enfin le Libéria (Pot 4).

Sur papier, on peut dire que c’est un groupe abordable pour les Verts. Seulement, ils devront prendre tous leurs adversaires très au sérieux, notamment la Guinée-Équatoriale, une équipe qui a fait une bonne CAN et qui connait une marge de progression impressionnante.

Comment se dérouleront les éliminatoires ?

48 équipes prendront part aux éliminatoires. Elles ont été réparties en 12 groupes de 4 équipes. Au terme de cette phase de groupes qui se disputera en 6 journées (aller-retour), seuls les deux premiers de chaque groupe, soit un total de 24 équipes, se qualifieront directement pour la phase finale de la CAN 2025 au Maroc.

Les éliminatoires de la CAN-2025 s’étaleront entre septembre et novembre 2024 sur six journées. En effet, la 1ʳᵉ et 2ᵉ journée entre le 2 et le 10 septembre, la 3e et la 4e journée entre le 7 et le 15 octobre et enfin la 5e et la 6e entre le 11 et le 19 novembre.

Enfin, il est utile à rappeler que la 35e édition de la CAN aura lieu en décembre 2025 et janvier 2026. Le Comité exécutif de la Confédération africaine de football a pris cette décision lors de sa dernière réunion, tenue le 21 juin dernier.