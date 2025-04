« L’Algérie aux Algériens » : les migrants subsahariens visés par des hashtags racistes

Alors que les tensions montent entre l’Algérie et le Mali suite à l’affaire du drone, les réseaux sociaux algériens sont touchés par la crise. Des internautes et plusieurs pages y propagent des hashtags incitant à l’expulsion des migrants subsahariens.

Des slogans tels que « Le peuple demande l’expulsion de migrants subsahariens » ou encore « l’Algérie aux Algériens« ont circulé en ligne au cours des dernières 24 heures, en lien avec l’escalade de l’affaire du drone malien en crise diplomatique.

Sur la toile, des pages appellent à l’expulsion des migrants subsahariens en Algérie

La toile algérienne a vu circuler, ces derniers jours, des discours rappelant ceux tenus par l’extrême droite française reposant sur des slogans tels que « Le peuple demande l’expulsion de migrants subsahariens » ou encore « l’Algérie aux Algériens« .

En effet, les réseaux sociaux algériens sont traversés par des opinions divergentes sur ce sujet. Certaines réactions sont directement liées aux récentes tensions diplomatiques avec des pays voisins comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso, tandis que d’autres dénoncent les agissements et le comportement parfois agressif de certains migrants subsahariens dans l’espace public. Certains internautes instrumentalisent ce contexte pour propager la haine au sein d’une société connue pour sa convivialité et son accueil chaleureux des migrants.

En revanche, au milieu de cette « tentative de semer la haine« , de nombreux Algériens dénoncent ce genre de propos qui alimentent le racisme et favorisent la discrimination et le rejet de ces personnes qui ont fui la guerre et la pauvreté.

« Honte à ceux qui propagent des discours racistes ou xénophobes, l’Algérie est une terre africaine ouverte à la fraternité« , écrit une internaute. « Ne pas oublier que les subsahariens qui se sont retrouvés en Algérie ont tout simplement fui la guerre chez eux« , rappelle une autre.

Les migrants subsahariens entre la peur d’expulsion et le rêve de s’installer en Algérie

Aujourd’hui, l’Algérie n’apparaît plus comme un pays de passage, mais une destination pour nombre de candidats à la migration. Ce dossier, encore plus complexe, a été, rappelons, à l’origine d’un précédent coup de froid entre l’Algérie et le Niger.

En effet, un bon nombre de candidats fuient la guerre, la faim, le chômage et le dénuement, qui rend leur vie quasi impossible pour se réfugier en Algérie. Malgré la peur d’expulsion, ils gardent l’espoir de se ménager une vie dans ce pays, où les opportunités d’emploi pour ces migrants ne manquent pas, notamment dans le bâtiment.

En plus des chantiers, certains de ces migrants font le plein de leurs poches grâce à « des petits commerces », notamment en vendant des lunettes, des cigarettes… Un rythme de vie qui leur convient, loin des conflits dans leurs pays d’origine.

Faute d’accès à l’emploi, certaines femmes subsahariennes n’ont d’autre choix que de mendier. On les retrouve dans les rues, au niveau des ronds-points, ou encore dans les centres commerciaux, voiles multicolores sur la tête et bébés sur le dos, à slalomer entre les voitures bloquées dans les embouteillages.

