L’Algérie au plus haut sommet d’Amérique, Aconcagua en Argentine

Nombreux sont les Algériens vivant dans différents pays du monde, qui arrivent à faire honneur à leur pays de naissances. Que ce soit l’obtention de prix, des inventions, des records, des ascensions professionnelles, ou des performances qui sortent de l’ordinaire, permettant de donner la meilleure des images de notre pays et de notre population.

Un autre Algérien se distingue et fait honneur à l’Algérie, Amine Bouhassane, qui pour la première fois a planté le drapeau de l’Algérie sur le plus haut sommet du continent américain et de l’hémisphère Sud, Aconcagua en Argentine qui culmine à plus de 6960m.

En effet, selon les informations que ce dernier a fait parvenir à notre rédaction. Il a fait cela en mémoire de son papa, de son village natal Zelboun près de Tlemcen, et pour sa maman originaire de Mostaganem qui lui procure un courage continu et aussi pour toute la jeunesse algérienne qu’Amine invite à relever tous les défis qui se présentent face à elle.

Amine Bouhassane nous informe, que le drapeau de l’Algérie a été planté le 24 décembre 2022 à 15h30 local après une ascension rapide de 8 jours contre 16 à 20 jours habituellement.

L’Aconcagua est un sommet d’Argentine situé à treize kilomètres de la frontière chilienne et s’élevant à 6 962 mètres d’altitude. Surnommé le « colosse de l’Amérique », il constitue le point culminant de la cordillère des Andes, du continent, de l’hémisphère austral et la plus haute montagne en dehors de l’Asie. Il domine un vaste parc provincial protégeant des espèces animales typiques de la cordillère, en particulier le condor des Andes et le guanaco, ainsi qu’une végétation rare et fragile. En effet, le climat est aride et la couverture neigeuse ténue, malgré l’existence de quelques glaciers modestes.

Amine et les 7 sommets les plus du monde à atteindre

En effet, celui qui a fait en sorte que le drapeau algérien arrive au plus haut sommet d’Amérique, Aconcagua en Argentine, a fait cela dans le cadre du « 7 Summit challenge » qui consiste à atteindre le sommet le plus haut de chaque continent.

Amine a débuté ce challenge, avec le Kilimandjaro, en atteignant son sommet en 2019. Par la suite, il affirmé s’être préparé pendant 2 ans à gravir le plus haut sommet des Amériques et de l’hémisphère Sud, l’Aconcagua à plus de 6960 mètres d’altitude, situé en Argentine.

Il affirme « qu’au-delà de la performance sportive durant l’ascension, chaque étape a nécessité une préparation physique et mentale régulière et intensive: course à pied, randonnée, renforcement musculaire, apprentissage de l’espagnol, connaissance géographique et historique de l’Argentine. » En ajoutant que le prochain défi est prévu pour l’été 2023, avec le plus haut sommet d’Europe, Elbrouz en Russie.

Qui est Amine Bouhassane ?

Amine Bouhassane est le co-fondateur du think tank ICEM (Initiatives pour la Communauté Economique du Maghreb) et occupe aussi le poste de DRH chez HEYME à Casablanca, acteur majeur dans l’assurance des jeunes en France et à l’international.

Il est également un membre actif de la Commission juridique et fiscale de la Chambre Française de Commerce et d’Industrie au Maroc et s’engage pleinement dans des actions de développement rural avec l’ONG We Speak Citizen.

Amine a également contribué à la transformation managériale au sein de HEYME avec une nouvelle approche : « libérer le pouvoir ».

Mais aussi marathonien, ceinture noire de Judo, randonneur, il prend chaque défi comme une chance en mettant en avant les bienfaits sur le collectif, à l’image du leadership.