L’Algérie au cœur de la stratégie de Stellantis : Vers 30 % d’intégration locale d’ici 2026

Stellantis renforce son engagement pour un écosystème automobile durable et compétitif en Algérie grâce à sa stratégie d’intégration locale

Stellantis continue de marquer son empreinte en Algérie avec une stratégie ambitieuse visant à bâtir un écosystème automobile durable et compétitif. L’usine FIAT de Tafraoui, déjà au cœur de ce projet industriel d’envergure, vient d’annoncer la tenue de sa 2ème Convention Internationale de Fournisseurs, prévue pour mai 2025.

Cet événement s’inscrit dans une dynamique de développement accéléré de la filière automobile algérienne, avec un objectif clair : renforcer l’intégration locale et positionner l’Algérie comme un pilier stratégique pour Stellantis dans la région Moyen-Orient et Afrique.

Une progression significative depuis la première Convention Internationale de Fournisseurs en 2024

Depuis la première édition de la Convention Internationale de Fournisseurs en avril 2024, le projet industriel de Stellantis en Algérie a connu une progression significative. En 2024, cinq fournisseurs algériens ont été sélectionnés, permettant d’atteindre un taux d’intégration locale de plus de 10%. Une performance qui témoigne de la volonté du groupe de s’ancrer durablement dans le tissu économique algérien.

« Nous sommes fiers de franchir cette nouvelle étape décisive dans la construction d’un écosystème automobile prospère et compétitif en Algérie », a déclaré Samir Cherfan, Directeur des Opérations Moyen-Orient et Afrique de Stellantis. « Avec l’organisation de notre 2ème Convention Internationale de Fournisseurs et la création de notre Pôle National d’Ingénierie, nous réaffirmons notre vision stratégique basée sur le principe de deep localization. »

Lancement d’un Pôle National d’Ingénierie pour renforcer les compétences locales

Parmi les annonces phares de cette nouvelle étape, Stellantis prévoit de lancer un Pôle National d’Ingénierie. Ce pôle aura pour mission de développer les compétences techniques et technologiques nécessaires à l’essor du secteur automobile algérien.

Pour y parvenir, Stellantis s’appuie sur des partenariats universitaires de premier plan, notamment avec :

L’ISTA-USTO MB,

L’École Nationale Polytechnique d’Oran

L’École Nationale Polytechnique d’Alger.

L’objectif est clair : former une nouvelle génération d’ingénieurs et de techniciens capables de répondre aux besoins d’une industrie automobile en pleine mutation. « En développant un réseau de sous-traitants algériens solide et en renforçant les capacités techniques et humaines, Stellantis a pour mission de bâtir un ancrage local autosuffisant, en produisant dans la région pour la région », a ajouté Samir Cherfan.

Objectif de Stellantis : 30 % d’intégration locale d’ici 2026

Stellantis ne cache pas ses ambitions. Le groupe vise à ce que 30% du contenu des véhicules produits à Tafraoui provienne de fournisseurs locaux d’ici 2026. Pour y parvenir, la 2ème Convention Internationale de Fournisseurs jouera un rôle clé.

Cet événement vise à encourager les industriels algériens à s’engager dans la sous-traitance automobile, tout en attirant des acteurs étrangers de référence pour investir localement ou partager leur technologie et leur savoir-faire.

« Cette rencontre s’inscrit dans notre stratégie de développement d’un écosystème automobile durable et compétitif en Algérie », a expliqué Samir Cherfan. « Elle repose sur l’intégration locale pour faire de la région Moyen-Orient et Afrique de Stellantis, un leader en matière de création de valeur d’ici la fin de la décennie. »

Vers la création du premier écosystème automobile intégré en Algérie

Avec ces initiatives, Stellantis aspire à créer le premier écosystème automobile intégré en Algérie. Un écosystème qui ne se contentera pas de produire des véhicules, mais qui contribuera également à la formation des talents, au développement technologique et à la création d’emplois locaux. Une vision à long terme qui positionne l’Algérie comme un acteur clé dans la stratégie régionale de Stellantis.

Alors que la 2ème Convention Internationale de Fournisseurs se profile à l’horizon 2025, Stellantis réaffirme son engagement envers l’Algérie et sa volonté de transformer le pays en un hub automobile de référence. Un projet qui, s’il se concrétise, pourrait bien redéfinir le paysage industriel de la région.