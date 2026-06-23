L’Algérie au 9e rang mondial : le bilan alarmant des cyberattaques en 2025 (Kaspersky)

L’Algérie figure toujours parmi les nations les plus exposées aux cyberattaques à l’échelle mondiale. C’est le constat sans détour dressé par Kaspersky lors de la deuxième édition de sa Cyber Week, organisée à Alger le lundi 22 juin. Selon la télémétrie de l’entreprise, 78,5 millions d’incidents locaux ont été détectés sur les appareils des utilisateurs algériens au cours de l’année 2025, affectant près d’un utilisateur sur deux. Un bilan qui propulse le pays au 9e rang mondial des territoires les plus ciblés.

L’Algérie au 9e rang mondial des cybermenaces en 2025

La légère décrue observée par rapport à 2024 (85,5 millions d’incidents recensés cette année-là, pour 52 % des utilisateurs touchés) ne doit pas faire illusion. Classée alors au 12e rang mondial, l’Algérie a en réalité progressé dans ce palmarès peu enviable, signe que la menace se concentre davantage qu’elle ne recule.

Parallèlement aux incidents locaux, 31,4 millions de tentatives d’attaques via le web ont été enregistrées en 2025. Ce chiffre représente certes une baisse de 35 % par rapport à l’exercice précédent, mais 29 % des internautes algériens en ont tout de même été victimes, plaçant le pays au 23e rang mondial pour cette catégorie.

La principale source de contamination reste hors ligne : clés USB, supports amovibles et logiciels piratés constituent les vecteurs privilégiés des cybercriminels ciblant le territoire algérien. Un phénomène directement lié aux habitudes numériques encore répandues dans le pays.

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Le vol d’identifiants, seule menace en progression sur un an

Au milieu d’un tableau globalement orienté à la baisse, une catégorie tire son épingle du jeu dans le mauvais sens du terme : les password stealers, ces logiciels conçus pour aspirer mots de passe, accès bancaires et identifiants professionnels. Kaspersky en a recensé 287 834 détections en 2025, soit une augmentation de 4 % par rapport à 2024.

Ce type de malware est particulièrement redouté des experts car il ouvre la voie à des offensives bien plus dévastatrices. Une fois les identifiants compromis, les cybercriminels disposent d’un sésame pour lancer des attaques par rançongiciel, pirater des comptes sensibles ou orchestrer des fraudes financières à grande échelle. La hausse des cyberattaques mobiles ciblant les smartphones Android suit d’ailleurs la même logique : dérober des identifiants pour monétiser l’accès aux données personnelles.

« Les chiffres montrent une évolution des modes opératoires plutôt qu’un recul du risque. Si certaines catégories d’attaques diminuent, l’Algérie reste confrontée à un niveau d’exposition particulièrement élevé, tandis que des menaces plus discrètes, comme le vol d’identifiants, poursuivent leur progression. La cybersécurité n’est plus uniquement une question technologique : elle constitue désormais un enjeu de résilience et de souveraineté numérique », déclare Georgy Kucherin, chercheur senior chez Kaspersky.

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Cyberhygiène : les réflexes qui font la différence

Face à ce niveau d’exposition, Kaspersky a profité de sa Cyber Week pour sensibiliser les professionnels des médias aux bonnes pratiques numériques. Le message est clair : la technologie seule ne suffit pas. Le comportement de l’utilisateur reste le premier rempart contre les attaques.

Parmi les recommandations mises en avant, le contrôle strict des supports amovibles arrive en tête, suivi du renforcement de la gestion des accès et de la généralisation de l’authentification multifactorielle. Des gestes simples, mais dont l’impact sur la réduction des risques est considérable.

« La cybersécurité repose autant sur les technologies que sur les comportements. Utiliser des solutions de sécurité fiables, maintenir ses équipements à jour, adopter des mots de passe robustes et activer l’authentification multifactorielle sont aujourd’hui des réflexes essentiels pour les particuliers comme pour les organisations. La sensibilisation reste l’un des leviers les plus efficaces pour réduire durablement les risques », souligne Toufik Sid Ahmed, Directeur des Ventes de Kaspersky en Algérie.

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À propos de Kaspersky

Fondée en 1997, Kaspersky s’impose aujourd’hui comme un acteur mondial de référence en cybersécurité et en protection de la vie privée. L’entreprise revendique plus d’un milliard d’appareils protégés contre les cybermenaces émergentes et les attaques ciblées.

Son expertise en veille des menaces se traduit par le développement continu de solutions innovantes, destinées aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises, aux infrastructures critiques et aux institutions publiques.

Le groupe propose un portefeuille complet, allant de la protection de la vie numérique à des solutions professionnelles avancées, incluant des technologies Cyber Immune conçues pour répondre à des environnements à haut risque.

Aujourd’hui, Kaspersky accompagne des millions d’utilisateurs et près de 200 000 organisations à travers le monde dans la sécurisation de leurs données et de leurs systèmes. Pour en savoir plus : www.kaspersky.com