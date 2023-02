« L’Algérie apte à accueillir la CAN 2025 », ministre du tourisme

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Yacine Hammadi, a révélé que 10 millions de touristes ont été enregistrés au cours de l’année 2022.

Soulignant que l’Algérie est en mesure d’accueillir la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) pour l’année 2025, et cela grâce à ses potentialités et ses capacités touristiques, a déclaré le ministre Hammadi lors de sa supervision de la réunion nationale des cadres du secteur du tourisme, qui s’est tenue à l’Ecole supérieure de l’hôtellerie et de la restauration à Ain El Benian, Alger.

L’Algérie a franchi une étape importante dans le développement du secteur, ajoutant que le tourisme local a reçu la plus grande part d’attention du secteur.

Il a ajouté qu’après avoir organisé le CHAN 2022, l’Algérie est en mesure d’accueillir la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) pour l’année 2025, et cela grâce à ses potentiels et ses capacités touristiques. Déclarant dans ce sens que : « Nous sommes optimistes et capables d’organiser la CAN 2025 et les plus grandes manifestations, avec le témoignage de tous les expatriés étrangers, comme en témoigne la demande de la Côte d’Ivoire pour bénéficier de l’expérience algérienne dans le cadre de sa préparation à l’édition 2024. »

Le nombre de touristes accueillis en Algérie dépasse les 10 millions en 2022

Hammadi a poursuivi en disant que le secteur cherche à se débarrasser de la domination des hydrocarbures à travers la pleine exploitation de toutes ses ressources pour faire avancer le secteur du tourisme et le promouvoir.

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat a souligné que des résultats tangibles ont été enregistrés qui ont contribué à mettre en évidence le vrai visage touristique de l’Algérie. Ajoutant aussi que les statistiques enregistrées ont dépassé les attentes, car au cours de l’année 2022, l’Algérie a enregistré un afflux sans précédent de touristes étrangers et locaux.

Enfin, en termes de chiffres, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Yacine Hamadi a indiqué que plus de 10 millions de touristes étaient enregistrés en 2022, un million pendant la saison touristique du désert.