L’Algérie appelle ses cerveaux à bâtir son industrie automobile

Ce mercredi, le ministère de l’Industrie a officiellement lancé une vaste opération de mobilisation des compétences algériennes dans le domaine de la construction automobile et de la fabrication de pièces de rechange.

Cette initiative s’inscrit dans une vision à long terme. Pour bâtir une industrie mécanique solide, compétitive et ancrée dans les standards internationaux.

Selon le communiqué publié par le ministère, cette campagne vise à recruter des spécialistes, ingénieurs, techniciens et experts, où qu’ils se trouvent, en Algérie ou à l’étranger.

Tous seront appelés à contribuer à la création du Conseil national des expertises dans le domaine de l’automobile et des composants, une nouvelle structure qui jouera un rôle central dans la redéfinition du paysage industriel national.

Automobile en Algérie : une campagne nationale pour fédérer les experts du secteur

Ce projet ne sort pas de nulle part. Il s’inscrit dans un cadre de travail plus large amorcé ces derniers mois. Le ministère rappelle que cette dynamique a débuté avec des rencontres consultatives réunissant les principaux acteurs du secteur. Ces échanges ont permis de :

Constituer des équipes de travail spécialisées ;

Élaborer les premières orientations stratégiques du secteur ;

Définir les bases techniques et organisationnelles indispensables au développement d’une industrie nationale performante.

Aujourd’hui, cette phase évolue vers la concrétisation. Avec la création d’un organe d’expertise à l’échelle nationale.

🟢 À LIRE AUSSI : Tosyali lance la production de bobines d’acier laminé et vise 1 milliard $ d’exportations

Un conseil chargé d’une mission structurante

En outre, le Conseil national des expertises, qui sera mis sur pied grâce à cette campagne, aura pour principale mission de concevoir le référentiel national de l’intégration industrielle. Ce document servira de cadre global pour définir les critères techniques, économiques et réglementaires à respecter afin de construire une chaîne de valeur locale cohérente et efficace. Plus concrètement, le Conseil devra :

Accompagner les industriels algériens dans l’amélioration du taux d’intégration locale ; S’assurer que les productions respectent les normes internationales ; Ainsi, permettre à l’industrie algérienne de mieux se positionner dans les chaînes de valeur mondiales.

🟢 À LIRE AUSSI : Importation des voitures depuis la Libye : le gouvernement clarifie la situation

Cette approche vise donc à renforcer les capacités locales tout en garantissant une compétitivité à l’échelle internationale.

Une plateforme numérique dédiée aux candidatures

Pour organiser le recrutement des profils qualifiés, le ministère a mis en ligne une plateforme numérique officielle, accessible à l’adresse suivante : https://www.industrie.gov.dz/plateforme-ami/ar

Les candidats intéressés peuvent y déposer leurs dossiers en ligne. Aucune date limite n’a été précisée pour l’instant. Cependant, l’appel s’inscrit dans un calendrier stratégique urgent. Au regard des enjeux de redémarrage industriel du pays.