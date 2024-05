L’Algérie ambitionne de produire 200 milliards de M3 de gaz naturel d’ici 5 ans

Le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a annoncé ce lundi que l’Algérie prévoit de porter sa production annuelle de gaz naturel à environ 200 milliards de mètres cubes d’ici cinq ans.

“Selon les instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Sonatrach vise à augmenter la production de gaz naturel à 200 milliards de m³ par an et à exporter 100 milliards de m³ par an”, a-t-il déclaré.

Arkab a rappelé que la production annuelle moyenne de gaz naturel a atteint 137 milliards de m³ ces dernières années. Il a expliqué que ce nouveau volume permettra de couvrir la demande croissante au niveau national et d’augmenter les exportations.

Le ministre a souligné que la consommation de gaz naturel en Algérie est en hausse, notamment avec l’entrée en exploitation de plus de 1 400 nouvelles usines entre 2023 et 2024. De plus, le secteur de l’habitat distribue plus de 500 000 unités de logement chaque année.

“Il est nécessaire d’assurer l’approvisionnement en gaz naturel et de s’adapter au développement économique du pays à tous les niveaux”, a-t-il ajouté.

M. Arkab a insisté sur l’importance d’accroître la production des hydrocarbures dans les années à venir. Il a rappelé que les récents contrats de partenariat entre Sonatrach et de grandes compagnies mondiales s’inscrivent dans les dispositions de la nouvelle loi sur les hydrocarbures.

Ces partenariats visent à renforcer la production de gaz et à répondre à la demande croissante, en particulier dans les industries manufacturières et les usines de pétrochimie.

Alimentation de l’Europe en électricité

En parallèle, le ministre a annoncé le parachèvement de la préparation de la dernière phase des négociations pour le projet de raccordement électrique entre l’Algérie et l’Europe via la Méditerranée. “Des efforts sont en cours pour réaliser de nouvelles explorations pour couvrir la demande croissante”, a-t-il assuré.

Le ministre a précisé que ce projet permettra à Sonelgaz d’exporter l’énergie électrique via une ligne maritime reliant l’Algérie au sud de l’Europe. “L’Algérie deviendra une puissance majeure dans la production de l’électricité et la maîtrise de la chaîne énergétique”, a-t-il estimé.

L’Algérie mise sur une augmentation significative de sa production de gaz naturel et de son exportation d’électricité vers l’Europe. Ces initiatives s’inscrivent dans une stratégie nationale de développement économique et de renforcement de son rôle sur la scène énergétique internationale.