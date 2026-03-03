L’Algérie adopte sa Stratégie nationale de cybersécurité 2025-2029

L’Agence de sécurité des systèmes d’information relevant du Ministère de la Défense nationale a publié, ce mardi, la première édition de la Stratégie nationale de sécurité des systèmes d’information pour la période 2025-2029.

Le document, approuvé par le président de la République et chef suprême des Forces armées, vise à renforcer la protection des institutions de l’État et des organismes nationaux contre l’ensemble des menaces susceptibles de cibler leur espace numérique.

Comprendre la stratégie nationale de sécurité des systèmes d’information 2025-2029

Selon le communiqué du ministère, cette stratégie constitue un cadre global destiné à garantir la résilience cybernétique nationale et à protéger les infrastructures numériques de l’État ainsi que ses données stratégiques.

Elle ambitionne également de sécuriser les citoyens face aux risques croissants dans le cyberespace, dans un contexte marqué par l’accélération de la transformation numérique au sein des institutions publiques.

Les objectifs clés de la feuille de route 2025-2029

La feuille de route 2025-2029 entend consolider la souveraineté numérique nationale, assurer la continuité des services publics essentiels et renforcer la confiance des citoyens dans l’environnement digital. Cette stratégie est essentielle pour la sécurité nationale.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté des hautes autorités du pays d’accompagner la modernisation numérique par un dispositif robuste de prévention, de détection et de réponse aux incidents cybernétiques.

Renforcer la confiance et la souveraineté numérique

L’un des piliers de cette stratégie est de renforcer la confiance des citoyens dans l’environnement numérique. Cela passe par une meilleure protection des données personnelles et une lutte efficace contre la cybercriminalité. En parallèle, la consolidation de la souveraineté numérique vise à assurer l’autonomie du pays en matière de technologies de l’information et de communication.

La sécurité informatique est devenue un enjeu majeur pour les nations, et l’Algérie prend des mesures concrètes pour protéger ses intérêts dans le cyberespace. Cette approche proactive est essentielle pour garantir un développement numérique sûr et durable.

La modernisation numérique et la prévention des cyberattaques

La stratégie accorde une importance capitale à la prévention des cyberattaques. La mise en place d’un dispositif robuste de détection et de réponse aux incidents cybernétiques est au cœur de cette approche. Cela implique la formation de spécialistes en cybersécurité, la coopération avec les acteurs internationaux ainsi que la sensibilisation du public aux risques liés au cyberespace.

L’accompagnement de la modernisation numérique est une priorité pour les autorités algériennes. Cette stratégie vise à créer un environnement numérique sûr et propice au développement économique et social. La sécurisation des données est un élément clé de cette vision.

Consultation et implications de la stratégie nationale

Les principaux axes de la Stratégie nationale de sécurité des systèmes d’information 2025-2029 sont consultables via le portail électronique du Ministère de la Défense nationale (www.mdn.dz).

À travers cette initiative, l’Algérie affirme sa volonté de structurer sa gouvernance en matière de cybersécurité et de faire face aux défis liés à la montée des cybermenaces, tout en soutenant la dynamique de digitalisation de l’administration et de l’économie nationale.

