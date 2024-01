L’Algérie accueillera 2000 enfants de la communauté algérienne à l’étranger

Une délégation émanant de la Grande Mosquée de Paris a été chaleureusement accueillie aujourd’hui, le samedi 27 janvier, par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad, en compagnie de cadres du ministère. L’objectif de cette rencontre était de finaliser les derniers détails des préparatifs visant à accueillir 2000 enfants issus de la communauté algérienne à l’étranger.

Selon les informations fournies par le ministère, le directeur général de la Jeunesse, accompagne la délégation de la Grande Mosquée de Paris dans une visite exploratoire pour inspecter diverses installations et centres de loisirs destinés à accueillir les enfants de la diaspora algérienne. Cette visite se concentre particulièrement sur les régions des wilayas de Chlef et de Mostaganem.

L’objectif principal de cette initiative est donc renforcer les liens entre la jeunesse algérienne vivant à l’étranger et leur patrie d’origine. Ces préparatifs incluent la mise en place de centres de vacances et de divertissement afin d’assurer un séjour mémorable et enrichissant pour ces 2000 enfants qui auront ainsi l’opportunité de découvrir la richesse culturelle et historique de l’Algérie.

Une initiative soutenue par le ministère de la Jeunesse et des Sports

Le ministère de la Jeunesse et des Sports se mobilise activement pour concrétiser cette noble initiative, qui vise à accueillir et à créer des opportunités de rencontres et d’échanges enrichissants pour les jeunes membres de la diaspora algérienne. Conformément aux directives présidentielles, les autorités ont déployé des efforts substantiels dans la préparation des centres de vacances et de loisirs, en particulier dans les régions de Chlef et de Mostaganem.

Ainsi, le ministre et ses collaborateurs ont récemment reçu une délégation de la Grande Mosquée de Paris pour discuter des détails logistiques et organisationnels liés à cette initiative. La visite du directeur général du ministère, dans les installations prévues a alors pour but de s’assurer que tout est en place pour garantir une expérience positive et mémorable pour les enfants de la diaspora.

Cette démarche s’inscrit donc dans la continuité des efforts du gouvernement algérien pour renforcer les liens entre la jeunesse algérienne à l’étranger et leur pays d’origine. L’été dernier, 900 enfants et jeunes de la communauté algérienne à l’étranger ont déjà bénéficié d’un séjour en Algérie, marquant ainsi une première étape réussie dans le renforcement de ces liens culturels et sociaux. Ces initiatives contribuent à créer un pont entre les générations et à nourrir le sentiment d’appartenance à la grande famille algérienne.