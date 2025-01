Huiles végétales : L’Algérie construit la plus grande usine en Afrique (photos)

Le ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Sifi Ghrieb, a annoncé lors d’une visite d’inspection à Jijel que le complexe industriel de Ketama Agri Food était sur le point d’entrer en service.

Les travaux de construction de cette méga-usine, qui produira des huiles végétales et des aliments pour bétail, sont quasiment achevés.

Le ministre a donné le coup d’envoi de la première phase d’essai de l’usine, dont l’unité de broyage des graines oléagineuses et d’extraction des huiles végétales, construite selon des normes internationales, est particulièrement prometteuse.

Ce complexe, qui comprend également des unités de réception et de stockage des matières premières ainsi qu’une unité de stockage et de distribution des produits finis, devrait permettre de renforcer l’offre nationale en huiles brutes et en aliments pour animaux.

Avec une capacité de production estimée à 5 000 tonnes par jour, dont 20% d’huiles végétales et 80% d’aliments pour bétail, ce projet est appelé à devenir un acteur majeur du secteur agroalimentaire algérien.

Il contribuera non seulement à réduire la facture d’importation d’huiles et d’aliments pour animaux, mais aussi à créer plus de 350 emplois directs et 1750 emplois indirects.

Algérie : Une nouvelle ère pour l’industrie oléicole avec la méga-usine de Ketama

Lors de sa visite du complexe JUMAGRO dédié à la production d’huile d’olive vierge extra, le ministre a souligné l’importance de maintenir l’équipement en bon état afin de préserver la qualité des produits.

Il a également ordonné la désignation d’un bureau d’études pour suivre les phases d’installation et de mise en service de l’équipement de l’unité de production de jus de fruits, insistant sur la nécessité d’étudier la possibilité de produire des jus naturels, compte tenu de l’abondance de matières premières locales.

Ce projet ambitieux s’inscrit dans le cadre de la stratégie du gouvernement visant à développer l’industrie nationale et à réduire la dépendance aux importations. Il témoigne également de la volonté de promouvoir une agriculture durable et de valoriser les ressources locales.

Le complexe industriel de Ketama à Jijel représente un tournant majeur pour le secteur oléicole algérien. Cette nouvelle usine, qui devrait entrer en service dans les prochains mois, va non seulement renforcer l’offre nationale en huiles végétales et en aliments pour bétail, mais aussi créer de nombreux emplois et contribuer à la croissance économique du pays.