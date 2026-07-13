L’Algérie accorde une aide de 50 000 DA pour remplacer les anciens climatiseurs : Tout savoir

Dans le cadre des efforts nationaux visant à rationaliser la consommation d’électricité et à renforcer l’efficacité énergétique, un nouveau programme de soutien à l’acquisition de climatiseurs à haute performance énergétique vient d’être lancé.

Invité de la Radio Nationale, Khalil Houdna, directeur de l’information et de la communication au ministère de l’Énergie et des Énergies renouvelables, a dévoilé les détails de cette initiative.

Ce programme permet aux citoyens de bénéficier d’une subvention financière pouvant atteindre 50 000 dinars (DA) pour remplacer leurs anciens appareils énergivores par des modèles neufs, plus économes, incluant les équipements fabriqués localement.

Une démarche 100% numérique

Afin de garantir la transparence et de faciliter l’accès des citoyens à ce dispositif, M. Houdna a précisé que les demandes d’aide se feront exclusivement via une plateforme électronique dédiée.

L’objectif principal de cette démarche est double : il s’agit d’une part de réduire la consommation globale d’électricité afin de soulager la pression exercée sur le réseau national, notamment durant les pics estivaux, et d’autre part d’encourager l’industrie nationale en stimulant la production ainsi que la commercialisation des produits locaux.

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« La rationalisation de la consommation d’énergie ne signifie en aucun cas sacrifier le confort des citoyens. L’objectif est de préserver nos ressources nationales pour les générations futures, tout en garantissant un service électrique stable et de qualité pour tous », a martelé le porte-parole.

Sonelgaz mobilisée face aux défis de l’été 2026

Par ailleurs, le responsable a souligné que le groupe Sonelgaz a consenti d’importants investissements pour sécuriser l’approvisionnement en électricité durant l’été 2026, une période traditionnellement marquée par de fortes vagues de chaleur et d’humidité.

Un vaste programme de maintenance préventive a été déployé sur les réseaux et les transformateurs, parallèlement à la mise en service de nouvelles infrastructures de production, de transport et de distribution. Ces efforts interviennent dans un contexte particulièrement tendu.

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M. Houdna a en effet révélé que les récents incendies ayant frappé plusieurs wilayas du pays — atteignant le nombre de 52 foyers enregistrés hier, de Tizi Ouzou jusqu’à El Tarf — ont causé d’importants dommages aux réseaux électriques, accentuant les défis technologiques pour maintenir la continuité du service en période de pic de consommation.