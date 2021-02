L’Algérie à la tête des pays importateurs d’armes russes en 2020

Les exportations russes en armement vers l’Algérie ont connu une nette hausse durant l’année écoulée 2020, selon le journal économique et d’information russe RBK, citant le rapport du Service fédéral des douanes de Russie.

Dans son dernier rapport, le Service fédéral des douanes de Russie, a indiqué que ce pays a connu une baisse de 15,6% de ses exportations secrètes, dont les armes et les équipements militaires, durant l’année 2020, pour atteindre 11,48 milliards de dollars (9,52 milliards d’euros).

Cependant, et selon le même rapport cité par le quotidien économique russe RBK, l’Algérie, la Chine et l’Égypte figurent toujours parmi les principaux importateurs. Les exportations vers l’Égypte ont connu, par contre une chute de 2.4 milliards de dollars en 2019 à 600 millions en 2020.

Les chiffres annuels fournis par le même rapport indiquent, en outre, que l’Algérie s’est hissée à la première place avec 2 milliards de dollars en matière des exportations russes en armement.

L’Algérie est suivie, dans le classement annuel, par la Chine avec 1,5 milliards de dollars, les USA avec 900 milliards de dollars et l’Inde avec 700 milliards de dollars. Elle figure désormais à la tête des principaux pays importateurs de matériels russes codés SSSS, après avoir détrôné l’Égypte en 2020.

L’épidémie du coronavirus derrière la chute des exportations russes

Il convient de noter que les exportations russes en question constituent celles enregistrées sous le code secret SSSS comprenant, entre autres, des armes et certaines matières nucléaires.

Il s’agit d’armes et munitions, avions militaires, navires de guerre, chars et véhicules blindés, avions civils, hélicoptères et certaines matières nucléaires, précise le même média.

Entre janvier et septembre de 2020, les exportations russes d’armes et de munitions ont été particulièrement faibles avec un montant de 1,32 milliard de dollars, contre 3,19 milliards de dollars en 2019.

Selon le vice-ministre russe de la Défense, les livraisons d’armes ont été retardées par la pandémie de Covid-19. Dans une déclaration au journal Rossiskaïa Gazeta, il souligne que « l’envoi de spécialistes russes chargés de livrer et d’entretenir certains matériels dans les pays clients étant impossible à cause des restrictions anti-Covid-19 ».