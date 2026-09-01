L’Algérie 8e importateur de produits alimentaires égyptiens

L’Algérie renforce ses achats de produits alimentaires égyptiens. Selon un communiqué du service d’information de l’État égyptien (SIS) publié le 30 août 2026, le pays occupe la 8e place des importateurs mondiaux de ces produits sur les sept premiers mois de l’année.

L’Algérie à la 8e place des importateurs de produits alimentaires égyptiens

Le SIS a détaillé les exportations alimentaires égyptiennes entre janvier et juillet 2026. Sur cette période, l’Égypte a exporté pour 4,47 milliards de dollars de produits alimentaires dans le monde. Quinze marchés concentrent environ 60 % de ce total, soit 2,67 milliards de dollars, et l’Algérie fait partie de cette liste restreinte.

À lire aussi : 44,26 MDS $ exportés, 48,78 MDS $ importés: quels sont les TOP 10 clients et fournisseurs de l’Algérie ?

159 millions de dollars et une hausse de 29 % en un an

Entre janvier et juillet 2026, l’Algérie a importé pour 159 millions de dollars de produits alimentaires égyptiens, selon le SIS. Ce montant représente une progression de 36 millions de dollars par rapport à la même période de 2025, soit une hausse de 29 %, rapporte le média égyptien Ahram Online. Le marché algérien pèse ainsi près de 4 % du total des exportations alimentaires égyptiennes.

Huiles comestibles, mélasse et fraises congelées : ce que l’Algérie achète à l’Égypte

Le communiqué du SIS ne détaille pas la nature exacte des produits importés par l’Algérie. Ahram Online précise toutefois que la progression des ventes égyptiennes vers l’Algérie s’explique grâce à la hausse des exportations d’huiles comestibles, de mélasse et de fraises congelées. Ces trois produits tirent donc la croissance des échanges entre les deux pays.

L’Algérie derrière l’Arabie saoudite, la Libye, la Jordanie et le Soudan

Dans ce classement, l’Arabie saoudite reste le premier marché à l’export pour l’Égypte, avec 363 millions de dollars et 8 % du total. Les États-Unis suivent avec 290 millions de dollars, soit 6 % du marché. Ensuite, la Libye occupe la 3e place avec 196 millions de dollars, devant la Jordanie (194 millions), les Pays-Bas (189 millions), l’Espagne (188 millions) et le Soudan (183 millions). L’Algérie ferme ce groupe de tête avec ses 159 millions de dollars.

À lire aussi : Stat surprenante : l’Algérie dans le TOP 10 mondial des plus gros importateurs de voitures chinoises en 2026

Irak, Palestine, Émirats arabes unis : les autres marchés arabes cités par Le Caire

Au-delà du top 8, le Conseil égyptien des exportations alimentaires (FEC) cite d’autres marchés arabes parmi ses quinze premiers clients. L’Irak a importé pour 156 millions de dollars de produits alimentaires égyptiens sur la période. La Palestine et la Chine arrivent ex-aequo avec 142 millions de dollars chacune, tandis que les Émirats arabes unis complètent la liste avec 126 millions de dollars. En revanche, le communiqué du SIS ne mentionne ni la Tunisie ni le Maroc parmi ces quinze premiers marchés.

À lire aussi : Exportations d’ammoniac : l’Algérie détrône les USA et prend la tête de ce marché européen

Ni la Tunisie ni le Maroc dans le top 15 du FEC

Le classement publié par le Conseil égyptien des exportations alimentaires ne mentionne ni la Tunisie ni le Maroc. Au Maghreb, seules la Libye et l’Algérie y apparaissent.

Faute de figurer dans cette liste, leurs achats se situent donc sous les 99 millions de dollars de l’Allemagne, dernier pays cité par le FEC. L’organisme ne communique aucun montant pour ces deux marchés.

La Libye conserve pour sa part la 3e place du classement, avec 196 millions de dollars. Elle reste ainsi le premier client maghrébin de l’industrie alimentaire égyptienne.