L’Algérie, 3e partenaire mondial de Valence : Le boom spectaculaire du commerce avec l’Espagne

Les échanges commerciaux entre l’Algérie et l’Espagne connaissent un essor spectaculaire, marquant la pleine reprise des relations bilatérales après la crise diplomatique de 2022.

Les données de l’Autorité Portuaire de Valence (APV), publiées par le quotidien espagnol Levante El Mercantil Valenciano, révèlent une croissance fulgurante du trafic avec le port espagnol, désormais un hub essentiel pour le commerce algérien.

Un bond spectaculaire du trafic

Les chiffres sont sans appel : en moins d’un an, l’Algérie et le port de Valence ont non seulement comblé le terrain perdu durant la rupture, mais ont établi de nouveaux records.

Trafic de marchandises (en tonnes) : L’augmentation atteint +23,11 % sur la dernière année . L’Algérie se classe désormais à la cinquième place des partenaires de Valence pour ce type de trafic.

: L’augmentation atteint . L’Algérie se classe désormais à des partenaires de Valence pour ce type de trafic. Conteneurs : La croissance est encore plus impressionnante, frôlant les +35 %. L’Algérie grimpe au troisième rang mondial des partenaires du port de Valence en termes de conteneurs, n’étant dépassée que par la Chine et les États-Unis.

Le trafic global de marchandises entre les deux parties, qui était de 266 381 tonnes en janvier 2025 a atteint 3,6 millions de tonnes en septembre de la même année, selon la même source.

Algérie – Espagne : Retour à la normale après la crise

Cette envolée des chiffres confirme la normalisation des liens diplomatiques et commerciaux. La crise s’était déclenchée en mars 2022 suite au changement de position de l’Espagne sur la question du Sahara Occidental.

Cette période de rupture avait lourdement impacté les exportations espagnoles vers l’Algérie, chutant de 1,888 milliard d’euros en 2021 à environ 350 millions d’euros en 2023, affectant notamment 1 340 entreprises de la région de Valence.

La reprise, intervenue après trois ans, a été immédiate et massive, comme en témoignent les transferts de conteneurs qui sont passés de 18 203 en janvier à 240 407 neuf mois plus tard.

Le gaz et l’agroalimentaire en tête des échanges

Parmi les produits échangés, le gaz naturel maintient son rôle stratégique, l’Algérie étant un fournisseur énergétique majeur pour l’Espagne.

Toutefois, d’autres secteurs sont également en forte croissance :

Produits agro-éleveurs et alimentaires .

. Machines, outils et pièces de rechange.

Produits chimiques.

Cette diversification et l’importance de l’Algérie dans le classement des partenaires de Valence soulignent le rôle prépondérant de notre pays en tant que plateforme commerciale en Méditerranée et réaffirme la solidité des fondamentaux économiques entre les deux nations.