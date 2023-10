L’Algérie 1er exportateur de gaz vers l’Espagne en septembre 2023

Selon le rapport récent de la société espagnole de gestion du système gazier, Enagas, les exportations de gaz en provenance d’Algérie vers l’Espagne ont connu une expansion significative au mois de septembre. Cette augmentation démontre une fois de plus le rôle prépondérant de l’Algérie en tant que principal fournisseur de gaz pour l’Espagne.

L’Algérie a réussi à couvrir 42,4% des importations totales de gaz en Espagne au cours du mois de septembre, totalisant ainsi 13 063 GWh, en comparaison avec les quelque 9 000 GWh enregistrés pendant la même période l’année précédente. Ces chiffres témoignent de la robustesse de la position de l’Algérie sur le marché espagnol du gaz. En outre, en analysant les données des premiers mois de l’année en cours, il est clair que l’Algérie domine les fournisseurs de gaz pour l’Espagne, détenant une part de marché de 26,8%. Les États-Unis arrivent en deuxième position, avec une part de marché de 20,0%.

Ces chiffres mettent en évidence la prééminence de l’Algérie sur le marché espagnol du gaz. Les États-Unis se classent en deuxième position, avec une part de marché de 20,0%, tandis que le Nigeria arrive en troisième position, avec une part de marché de 20,1%. Le Nigeria a exporté 6 195 GWh en septembre, tandis que les États-Unis ont atteint 3 814 GWh. Ces données soulignent clairement la position dominante de l’Algérie en tant que principal fournisseur de gaz en Espagne.

Il est essentiel de noter que les exportations de gaz algérien vers l’Espagne s’effectuent principalement par le biais du gazoduc Medgaz. Ce gazoduc a une capacité de transport de plus de 10 milliards de mètres cubes. En outre, l’Algérie expédie d’importantes quantités de gaz naturel liquéfié (GNL) pour répondre à la demande espagnole.

Les défis pour l’Algérie

Bien que l’Algérie jouisse actuellement d’une position dominante sur le marché gazier espagnol, elle doit faire face à des défis. La concurrence mondiale dans le secteur gazier est intense, et l’Algérie doit continuer d’innover pour maintenir sa position de leader sur le marché espagnol.

D’un autre côté, l’Algérie a également des opportunités de croissance. L’Espagne, en tant que partenaire commercial clé, offre un marché stable et en expansion pour les exportations de gaz. En investissant dans des infrastructures énergétiques, l’Algérie peut renforcer sa position en tant que fournisseur de gaz privilégié de l’Espagne.

À la lumière de ces développements récents, il est évident que l’Algérie joue un rôle crucial sur le marché espagnol du gaz. Sa position de premier fournisseur renforce la sécurité énergétique de l’Espagne et stimule l’économie espagnole. L’Algérie devrait continuer de rechercher des moyens d’accroître ses exportations de gaz vers l’Espagne et de renforcer sa position de leader sur le marché.

La coopération économique entre l’Algérie et l’Espagne est en constante expansion. Les deux pays ont des intérêts mutuels dans le secteur de l’énergie, ce qui favorise une relation économique solide. Les opportunités de croissance sont nombreuses, et la coopération entre l’Algérie et l’Espagne peut encore se renforcer.

Néanmoins, l’Algérie doit rester vigilante face à la concurrence mondiale. Les marchés gaziers sont de plus en plus concurrentiels, et l’Algérie doit maintenir sa compétitivité pour continuer de prospérer en tant que fournisseur de gaz en Espagne.