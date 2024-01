L’Algérie 1er exportateur de gaz vers l’Espagne : croissance spectaculaire en 2023

L’année 2023 a été marquée par un événement significatif dans le secteur énergétique, avec l’Algérie émergeant comme le principal fournisseur de gaz à l’Espagne, couvrant 29,2% de la demande totale du pays dans ce domaine. Cette ascension a été impulsée par une augmentation spectaculaire des exportations algériennes de gaz naturel liquéfié (GNL) par rapport à 2022, selon les données récemment publiées par le fournisseur espagnol de gaz, Enagas.

En effet, l’Algérie a fourni à l’Espagne un total de 116 282 GWh de gaz naturel et de GNL au cours de l’année 2023. Cette contribution remarquable comprend 94 872 GWh de gaz naturel et 21 410 GWh de GNL, plaçant ainsi l’Algérie en tête, dépassant les États-Unis et la Russie, respectivement en deuxième et troisième positions.

Malgré une diminution des exportations de gaz naturel en 2023 par rapport à l’année précédente, l’Algérie a réussi à conserver sa position de premier fournisseur de l’Espagne en augmentant considérablement ses exportations de GNL. En 2022, seuls 5 447 GWh de GNL ont été vendus, loin des chiffres américains. Cependant, l’Algérie a couvert 23,8% de la demande espagnole en gaz grâce à des ventes de gaz naturel atteignant 100 952 GWh.

En outre, la crise diplomatique entre l’Algérie et l’Espagne en 2022, déclenchée par le revirement du gouvernement espagnol sur la question du Sahara occidental, a eu des répercussions sur les échanges économiques, notamment dans le domaine du GNL. Malgré les contrats via le gazoduc Medgaz, la crise a impacté les ventes de gaz, avec une diminution des livraisons de gaz naturel et un arrêt complet des livraisons de GNL en juillet et décembre 2022.

Retour à la normale : les échanges reprennent en 2023

L’année 2023 a marqué un redressement significatif des relations commerciales entre l’Algérie et l’Espagne. Les chiffres des exportations de gaz indiquent un retour à la normale, soulignant la résilience des relations économiques entre les deux pays. Cette reprise a été favorisée par des contrats à long terme signés il y a plus de 20 ans et valides jusqu’en 2032, impliquant des engagements fermes avec des volumes annuels importants.

Les accords en place entre l’Algérie et l’Espagne, négociés il y a plusieurs décennies, s’accompagnent de clauses « take or pay » et d’une révision des prix tous les trois ans. Les négociations pour les années 2023-2024 sont prévues cette année, après l’expression du souhait de l’Espagne, via le patron de Naturgy, de relancer les discussions avec le nouveau PDG de Sonatrach en octobre 2023.

Pour conclure, malgré les perturbations causées par la crise diplomatique, les relations entre l’Algérie et l’Espagne, représentées par Naturgy et Sonatrach, restent solides. Ces partenariats à long terme de vente et d’achat de gaz naturel soulignent le rôle crucial de l’Algérie dans la sécurisation des approvisionnements en gaz vers l’Espagne et l’Europe. En tant que fournisseur sûr et fiable, l’Algérie continue de jouer un rôle essentiel dans le paysage énergétique international.