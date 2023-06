L’Algérie, 1ʳᵉ destination des retraités français pour s’installer en 2023

Ils sont de plus en plus nombreux, les retraités français à quitter le territoire et à s’installer à l’étranger. Et parmi les destinations de choix des seniors de l’Hexagone, on retrouve l’Algérie.

Face au nombre important de retraités percevant leurs pensions en dehors des frontières, le ministre de l’Action et des Comptes Publics, Gabriel Attal, a décidé de renforcer les mesures de vérifications des dossiers. Le but étant de déloger les éventuels « imposteurs », percevant les allocations de personnes décédées.

L’Algérie accueille 300 000 retraités français sur son territoire

La dernière étude du ministère français des Comptes a mis en évidence le chiffre réel de retraités résidant et percevant leurs allocations à l’étranger. Sur le million comptabilisé, près du tiers se trouve actuellement en Algérie. « La répartition par pays de résidence témoigne par ailleurs de l’histoire migratoire et, notamment de l’immigration du travail temporaire » explique la CNAV (Caisse Nationale d’assurance-vieillesse).

La moyenne d’âge de ces bénéficiaires sème le doute auprès des autorités françaises. En effet, 34 % des retraités français à l’étranger ont entre 80 et 89 ans, contre 19 % seulement en France. Cette statistique a poussé le ministère des Comptes à effectuer une « expérimentation » sur l’Algérie. Ainsi, et depuis septembre dernier, des commissions spécialisées analysent les dossiers des retraités pour s’assurer de leur conformité. Sur 1000 dossiers, 300 ont été déclarés non éligibles en raison de l’âge des bénéficiaires, des personnes « quasi-centenaires ».

Retraités du régime français en Algérie : combien perçoivent-ils ?

Le contrôle des dossiers de retraites des bénéficiaires de plus de 85 ans à l’étranger se poursuit pour le ministère des Comptes. Gabriel Attal compte bien s’assurer que chaque personne qui perçoit une retraite du système français est toujours en vie, et qu’il ne s’agit pas d’une fraude à la caisse des retraites.

Pour ce qui est du montant octroyé, celui-ci est en moyenne de 284 euros. Une somme dérisoire en comparaison avec ce que touchent les retraités de la métropole. Toujours est-il que le budget alloué au million de retraités s’élève à 3.8 milliards d’euros, soit une infime partie de l’enveloppe retraite générale (3%).

« Les assurés qui résident à l’étranger ont eu une carrière plus courte en France, justifiant ainsi en moyenne de moins de trimestres » explique la Cnav au Parisien.

Le « renforcement » des conditions de résidence en France bientôt en vigueur ?

Dans une annonce, Gabriel Attal a indiqué vouloir durcir les conditions d’accès aux aides sociales en France. Il faudra ainsi passer 9 mois sur le territoire français pour bénéficier des allocations familiales ou des aides à la vieillesse, contre 6 précédemment. Les aides au logement (APL) seront aussi concernées par une réforme sur la durée de présence en France, qui est pour le moment fixée à 8 mois.