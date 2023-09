L’Algerian Union Bank, la 1ʳᵉ banque algérienne à l’étranger, ouvre en Mauritanie

Un événement historique a marqué la journée d’aujourd’hui à Nouakchott, la capitale mauritanienne, alors que l’Algerian Union Bank, la première banque algérienne à s’implanter à l’étranger, y a officiellement ouvert les portes de sa nouvelle succursale.

L’inauguration du bâtiment a été couronnée de succès en présence de hauts responsables locaux, de représentants de la presse et d’une délégation de haut niveau venue d’Algérie.

L’Algerian Union Bank ouvre ses portes à Nouakchott

Les ministres algériens des Finances, Laaziz Faid, et du Commerce, Tayeb Zitouni, ont fait le voyage jusqu’à Nouakchott pour prendre part à cette cérémonie historique. Ils ont été accueillis chaleureusement par leurs homologues mauritaniens, le ministre des Finances, Aselmou Ould Mohamed Ambadi, et le ministre du Commerce, Lamrabet Ould Benahi. Cette illustre collaboration vise à renforcer les liens économiques et financiers entre l’Algérie et la Mauritanie.

Les deux parties ont souligné l’importance de cette nouvelle étape dans le développement des relations bilatérales et ont exprimé leur confiance dans la croissance économique mutuelle. Cette ouverture offre également de nouvelles opportunités pour les citoyens mauritaniens et les entreprises locales.

Née d’un partenariat entre quatre banques algériennes (CPA, BEA, BNA, BADR), l’Algerian Union Bank est la toute première institution bancaire algérienne à s’installer à l’étranger, avec un capital total de 50 millions de dollars. Le Crédit Populaire d’Algérie possède la majeure partie des actions (40 %). LA BEA la BNA et la Banque de Développement rural BADR détiennent chacune 20 % des actifs.

Une nouvelle banque algérienne bientôt inaugurée au Sénégal

Mais l’expansion de l’Algerian Union Bank ne s’arrête pas là. Les ministres Laaziz Faid et Tayeb Zitouni devraient également se rendre demain, jeudi, à Dakar, au Sénégal, pour inaugurer la Banque algérienne sénégalaise, marquant ainsi une nouvelle étape dans l’expansion de la présence bancaire algérienne en Afrique de l’Ouest.

La présence de ces institutions bancaires algériennes devrait stimuler le commerce et l’investissement africain, ouvrant la voie à une collaboration économique accrue dans la région.