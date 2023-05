L’Algerian Kebab, le sandwich du chef Sheherazade Laoudedj lancé chez Lüks Kebab à Paris

Une nouvelle enseigne de restauration rapide fait le buzz chez la communauté algérienne en France. Lüks Kebab est un snack spécialisé dans la préparation de sandwichs kebabs, comme son nom l’indique. La particularité de ce petit resto réside dans une collaboration très spéciale qu’il a signée avec une figure emblématique de la diaspora algérienne : la cheffe Shéhérazade Laoudedj.

Ensemble, ils créent un sandwich inspiré de la cuisine algérienne qu’ils nommeront L’ « Algerian Kebab ». Disponible en édition limitée, ce sandwich qui sent bon la gastronomie de chez nous a ainsi valu le déplacement de nombreuses personnalités publiques sur Paris, où est ouvert le restaurant.

Ouvert il y a quelque temps, Lüks Kebab est un snack propose toute une variété du kebab turque/greque. En bol, entre deux tranches de pain ou enroulé dans une pita, le kebab de Lüks Kebab est haut en couleur et en saveur et fortement apprécié par les habitants de la capitale française, où il est établi.

Pour attirer la communauté algérienne de Paris, le restaurant a fait appel à la talentueuse cheffe Sheherazade Laouededj. Dans le cadre d’un partenariat, elle crée pour Lüks Kebab un sandwich unique, parfumé aux saveurs algériennes et disponible pendant une période seulement.



L’Algerian Kebab se compose d’un pain moelleux parfumé au safran et parsemé de grains de nigelle. Une généreuse couche sauce algérienne et de H’mis (poivrons grillés) recouvre celui-ci. Le chef y ajoute ensuite des oignons caramélisés, des carottes en chermoula et une viande Kebab cuite dans son jus. Un mélange fort en saveurs qui rappelle le bon goût de la cuisine du terroir algérienne.

L ’ Algerian Kebab à moitié prix en effectuant une danse ?

Plusieurs influenceurs ont fait le déplacement sur place pour tester l’Algerian Kebab du chef Shéhérazade. Celine’s Kitchen, influenceuse cuisine et lifestyle, a été parmi les premières à gouter le fameux sandwich, au côté des instagrammeurs Claire (@fitclaire) et Isma (@isma_labrigade).

Pour peaufiner sa stratégie marketing ciblée, Lüks Kebab propose une promotion insolite aux clients intéressés par l’Algerian Kebab. Ainsi, en effectuant une danse des épaules en caisse (Allaoui), les clients débloquent une réduction de 50 % sur leurs commandes. Une façon drôle et intelligente de promouvoir le sandwich et d’attirer une clientèle en quête d’ambiance algérienne.

L’Algerian Kebab est disponible dès à présent dans les deux enseignes de Lüks Kebab à Paris (6 rue du Père Guérin – 38 rue de la Grange aux Belles) jusqu’au 15 juillet 2023.